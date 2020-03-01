告白真實歷史 台南人權歷史場址手冊出版

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府文化局在民國108年獲國家人權博物館補助，啟動辦理「台南地區不義遺址調查計畫」，今年完成「台南人權歷史場址手冊」印製，介紹27處相關場址供各界參考。

台南市文化局指出，1945年第二次世界大戰結束，台灣脫離日本殖民統治，國府來台、百姓喜悅；但不到2年，1947年（民國36年）發生二二八事件、1949年頒布戒嚴令，直至1987年解除戒嚴。至1992年刑法100條修正，台灣才正式告別白色恐怖年代。

台南市文化局指出，如同湯德章受難的圓環，過去許多人生命遭剝奪或自由受限制。現今人們不經意走過的地點，都有可能曾經是不義遺址或人權歷史場址。但現在走過那樣的空間，使用這些街道、建物時，已很少有人能有意識發覺到歷史的不公義。

台南市文化局指出，在國際人權發展史上，德國對於在二戰後對納粹事跡的反省，是全球各國的重要典範。而在台灣，近年來文化部國家人權博物館推動不義遺址保存維護與人權事務的文化工程，也邀請各地方政府共同推動不義遺址保存維護與人權事務發展。

「台南人權歷史場址手冊」內容主要介紹台南27處與人權歷史相關的場址，共收納有湯德章紀念公園、新營大圓環、台南市美術館一館（原台南警察局）、新營警局、麻豆警局、台南運動公園及台南市立體育公園（原國民道場）、總爺藝文中心（原麻豆糖廠）。

還有玉井糖廠、成功大學格致堂、湯德章故居、王育霖、王育德兄弟故居、台南神學院、台灣教會公報社、林子內教會、慎德堂、中華電信機房（原台南郵電局）、原台南監獄及監獄宿舍群等27處，除記載各場址過往的人權歷史，也一併簡述各場址的簡史。

近期進駐「南寧文學‧家」的捷克作家拉德卡．德內馬爾科娃（Radka Denemarkova），特別以母國血淚的歷史出發，大力推薦台南市政府所出版的這部人權場址手冊。（編輯：黃世雅）1090301