視察新北美術館工程 侯友宜：預定111年完工

（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市長侯友宜今天視察「新北市立美術館」工程，工務局簡報目前進度超前，已達17.88%，預計111年完工。侯友宜盼美術館完工後能形成三鶯地區國際性藝術廊帶。

侯友宜今天視察「新北市立美術館」工程，他接受媒體聯訪時表示，新北市要蓋一個最現代化以及國際型的美術館，從去年開工以後，一年多來，整個工程的進度已經達到17.88%，進度是超前的。

他表示，希望形塑蘆葦叢中的美術館，所以在施作的過程當中，有很高的困難度，但完工後，整個美術的氣氛就會呈現不一樣的感受。

他表示，美術館具教育、展覽和典藏功能，以國際視覺藝術為主軸，結合三鶯地區陶博館、陶瓷老街、三峽老街，形成國際性的新北市藝術廊帶，在提升新北市及台灣的國際藝術文化上，具有指標性的意義。

工務局新建工程處表示，新北市立美術館預計興建地下3層、地上8層的主體建築物，另外還包括藝術街坊、餐廳、書店等公共服務空間，總樓地板面積約9800坪，預計於111年4月30日完工，未來將成為北部重要的藝術觀光指標。（編輯：李錫璋）1090315