日導演柳美和鍾情歌仔戲 阿婆蘭帶來戲劇自由

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由文化部支持，文化台灣基金會主辦的Taiwan NOW壓軸之作新創歌仔戲「阿婆蘭」（Aphrodite）12月25日將在衛武營登場，日籍導演柳美和說，台灣歌仔戲對她來說充滿自由度與流動感，可以詮釋各種情緒。中央社記者王騰毅攝 110年12月23日

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）由文化部支持，文化臺灣基金會主辦的Taiwan NOW壓軸之作新創歌仔戲「阿婆蘭」將在衛武營首演。日籍導演柳美和說，台灣歌仔戲對她來說充滿自由度與流動感，可以詮釋各種情緒。

台日文化交流活動Taiwan NOW壓軸之作「阿婆蘭」（Aphrodite）融合視覺藝術與表演藝術， 由柳美和發想創作概念，聯手「秀琴歌劇團」、「春美歌劇團」、「明華園天字戲劇團」3大天王張秀琴、郭春美與陳昭香同台尬戲演出。劇中結合當代影像、燈光與蘭花機器裝置，展現跨領域的合製共創。

柳美和因母親病危，已經返回日本，但仍每天線上與台灣團隊持續工作。她接受中央社專訪時表示，從她對於台灣歌仔戲的了解，她知道歌仔戲走進劇場殿堂演出，也是近幾十年的事情，本質上歌仔戲戲班都是一邊旅行一邊演出，遇到下雨就會停演，「我非常喜愛台灣歌仔戲的自然感與自由感，可以詮釋各種情緒。」

柳美和不諱言，現代劇場有許多時候會營造一種法西斯式的集體意識及統一情感，弄得像軍隊一樣，「我覺得這是非常危險的，就像日本的寶塚歌劇團，其實是有日本自衛隊幫忙演員做訓練，才能做到整齊劃一，我也自問，這種感動究竟是不是真實的感動？」

柳美和表示，從來台灣展覽，還買了台灣的藝術卡車回日本做遊走式演出，到幾次來台灣參加媽祖遶境，台灣給她的刺激跟影響很大，「從小就在日本出生長大的人，不太會去懷疑天皇是不是神的後代子孫，社會結構也不太會動搖。但是在台灣，台灣不相信至上的權力，權力有上有下，台灣可以一次又一次經歷變動，非常強韌。」

柳美和說，「阿婆蘭」歷經漂流的過程，從沒有疫情到疫情影響全球，演出從日本東京最後落腳高雄首演，過去好幾次幾乎決定停擺，卻又因為大家的堅持能夠繼續完成，「這已經是我一輩子難忘的作品。」

柳美和說，她很希望這部作品在台灣能夠被保留、被演出，柳美和認為，歌仔戲本來就是台灣民間演出流傳的戲種，「也許有一天，我變成阿婆了，這個作品還能繼續在台灣廟宇前面上演。」

疫情期間，柳美和與Taiwan NOW團隊密集在線上工作，10月抵台隔離14天又自主健康管理7天之後，才終於抵達高雄。柳美和出發之前已經知道母親病情嚴重，但仍心繫「阿婆蘭」。

沒料到在演出前一週，醫生告知柳美和母親病危，她不得不返回日本，但仍持續線上工作修整細節，將這齣戲完整呈現給台灣觀眾。

Taiwan NOW壓軸之作新創歌仔戲「阿婆蘭」將於12月25日演出，地點在衛武營戶外劇場。（編輯：張雅淨）1101223