台灣藝術博覽會開幕 賴清德揮畫筆喊「好緊張」

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（中央社記者王寶兒台北24日電）2021台灣藝術博覽會今天開幕，副總統賴清德和13歲的小提琴家劉璨睿共同繪製畫作，為展期揭開序幕，畫作也將於博覽會中展出。在眾人面前揮畫筆，讓賴副總統笑稱「好緊張」。

賴副總統致詞首先代總統蔡英文感謝主辦單位不以營利為目的，舉辦多元優質的藝術展覽盛會，「為了要幫我們藝術家圓一個夢的理念非常令人欽佩，而且已經舉辦第6屆，不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，克服種種困難。」包含公益活動，所獲金額將為公益使用，令人敬佩。

賴副總統認為，台灣有很好的環境、很好的藝術創作養分，政府也大力支持，期盼大家一起努力，也希望在4天展期大家能到博覽會走走，支持藝術家，同時幫助弱勢民眾。

在熱愛畫畫的立法委員何志偉主持下，賴副總統和今年13歲的劉璨睿共同以「米克斯」為題，拿起畫筆在畫布上塗抹顏料，為展覽揭幕。「米克斯」象徵台灣的多元，也如繽紛顏料，具有多重意義，完成畫作將於博覽會中展出。

在賴副總統繪畫過程中，何志偉頻頻追問作畫心得，讓賴副總統喊「很緊張」，還說「我根本不知道我在做什麼」。何志偉追問：「拿手術刀跟拿畫筆有什麼不同？」賴副總統笑答：「完全不一樣。」

2021台灣藝術博覽會由社團法人貓頭鷹藝術協會及揆眾展覽事業共同主辦。以台灣藝術家為主角，展區包含藝術家區、經典藝術區、慈善繪畫區及手創藝術區。展期4天也將有兒童慈善繪畫大賞，共155幅入選作品會在現場慈善義賣，所得將捐予財團法人台北市失親兒福利基金會等慈善單位。

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貓頭鷹藝術協會常務理事潘蓬彬致詞表示，台灣藝術博覽會希望打造一個理想平台，讓願意或想要成為藝術家的人有舞台，只要認為自己是藝術家就能來參加，希望這樣的效應能影響社會，讓大家都愛美、有藝術喜好。展期每天下午也都會有拍賣活動，讓藝術高貴不貴，不用走到博物館或美術館，就能在家中欣賞藝術品。

2021台灣藝術博覽會即日起將於台北世貿一館展出至27日。（編輯：陳政偉）1101224