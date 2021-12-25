彰化芬園庄役場活化 未來作為地方「文化客廳」

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曾是芬園鄉公所的「芬園庄役場」閒置20多年，彰化縣政府申請活化工程，25日舉辦開工祈福典禮，未來定位為地方生活館兼具旅遊推廣、文化展示功能。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 110年12月25日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）曾是芬園鄉公所的「芬園庄役場」閒置20多年，103年5月列為縣定古蹟，彰化縣政府申請活化工程，今天辦理開工祈福典禮，未來定位為地方生活館兼具旅遊推廣、文化展示功能。

彰化縣政府致力推動文化資產保存，協助芬園鄉公所修復重要文化資產縣定古蹟「芬園庄役場」，鄉公所今天辦理地方創生活化計畫工程施工前說明會暨開工祈福典禮，彰化縣副縣長林田富、芬園鄉長林世明等人出席，預計明年底修復完成。

林田富致詞說，芬園庄役場極具歷史文化價值，縣政府民國103年5月30日公告指定為縣定古蹟，並依文化資產保存修復程序辦理修復規劃，107年4月完成緊急保護鋼棚架工程設置計畫，108年2月完成修復及再利用計畫，今年3月15日完成再造歷史現場計畫委託規劃設計。

林田富表示，縣府積極向中央申請地方創生活化計畫工程，核定計畫總經費新台幣4500萬元，文化部文化資產局補助3600萬元，縣府配合款450萬元、公所自籌款450萬元，未來作為地方「文化客廳」，深化土地與人民歷史傳承。

根據彰化縣文化局資料，芬園庄役場位在芬園鄉中心，建於民國24年，建築物風格簡潔，保留日治昭和時期建築元素，設計融入當地閩南式建築，四坡落水屋頂、水平垂直的建築，非常具當代特色，為日治時期庄役場辦公廳舍典型，目前已相當少見，建築保存更顯珍貴，除見證芬園鄉開發過程、具歷史文化價值，更伴隨在地民眾成長，成為芬園鄉民重要生活記憶。

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文化局透過新聞稿表示，縣府後續將輔導鄉公所透過文化部地方創生活化計畫，結合周邊文化資產景觀，如芬園寶藏寺、花壇虎山巖等，推動成為文化資產修復活化重要據點，提升地方文化經濟。

文化局表示，芬園庄役場未來定位為地方生活館，規劃廣場區、里民活動中心、展示區、特色商店等，隨時歡迎鄉親來聊天、學習、辦活動。另一方面，彈性運用為旅遊推廣、物產銷售、文化展示場域，讓參觀者進一步認識芬園鄉、認同古蹟建築背後的文史價值。（編輯：郭諭儒）1101225