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文化部積極爭取 藝文產業納入基本工資補貼方案

2021/12/28 15:27
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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）因應2022年基本工資調漲，文化部表示藝文產業將納入補貼方案適用範圍，屬各縣市政府登記立案之演藝團體，無需提出收入減損證明，即可列入補貼對象。

文化部今天發佈新聞稿表示，經濟部推出「受疫情影響事業基本工資補貼方案」，藝文產業將納入補貼方案適用範圍，且考量藝文產業特殊性，各縣市政府登記演藝團體可列入補貼對象，期盼節省資格審查作業流程，擴大藝文產業支持力量。

文化部說明，經濟部及勞動部共同研商基本工資補貼方案，以具營利事業或營業證照，並受疫情影響之農業、服務業及連帶影響較深的部分工業，以2021年9月及10月合計營收較2020年同期衰退20%為補助對象。

文化部表示，考量藝文團隊因產業環境的特殊性，經常一年的收入僅靠數場的演出維繫，而自2020年疫情爆發，對於藝文產業的影響更鉅。文化部積極向經濟部爭取，除納入藝文產業為補貼方案適用範圍，屬各縣市政府登記之演藝團體，無需提出近2年9、10月的總營收報表作為佐證，即可列入基本工資補貼對象。

文化部說明，「受疫情影響事業基本工資補貼方案」申請方式一律採線上申辦，經濟部預計於明年1月中公告受理時間及申請網址，受理申請至3月31日，如經審核通過，第一次補貼款預計最快可於3月份取得勞保投保人數後即可發放。

補貼款項將每2個月、分為三次發放。若有相關疑義，可撥客服專線02-7752-3600洽詢。（編輯：屈享平）1101228

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