文總聯誼茶會 蔡總統佮藝文界鬥陣

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中華文化總會15日舉行「佮你鬥陣」藝文聯誼茶會，身兼文總會長的總統蔡英文（前左2）出席與會，和在場來賓一同欣賞精彩傳統民俗文化表演。中央社記者王飛華攝 111年1月15日

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（中央社記者王寶兒台北15日電）文化總會今天舉辦「佮你鬥陣」藝文聯誼茶會，擔任文總會長的總統蔡英文表示，再過不久就是農曆新年，非常珍惜一年一度和藝文界朋友相體聚的機會，希望一起努力防疫過好年。

藝文聯誼茶會下午在台北靈安社陣陣熱鬧的北管聲下揭開序幕，蔡總統致詞後，國立傳統藝術中心、雷昇傳藝劇團輪番上陣，分別帶來結合傳統表演藝術和廟會祭儀的情境舞劇「五福迎太平」及融合傳統鼓藝和特技文化的「佮你鬥陣」。

蔡總統致詞表示，透過這些精采表演，希望能和大家一起「迎熱鬧」，驅疫除煞，迎安祈福。她認為，民俗信仰是台灣民眾重要的精神支柱，帶給台灣社會安定的力量，也是珍貴的文化資產。

蔡總統指出，文化部持續對於傳統民俗文化進行倡議及推廣；文化總會這兩年也結合艋舺青山王年度遶境，舉辦「萬華大鬧熱」，透過市集和音樂會的形式，將設計和藝術融入民俗信仰，讓傳統與時俱進，吸引許多民眾參與。

蔡總統說，她知道在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，藝文界朋友面臨許多的限制。但她也看到許多團體都能發揮創意，一起突破難關。像文總就利用線上直播的方式，突破實體社交距離的限制，在總統府舉辦英雄凱旋派對，邀請全國民眾一起向國手致敬。

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蔡總統表示，同時間政府也透過藝文紓困，協助各類型的藝文團體及創作者度過難關，讓大家在疫情期間，能夠留住藝文人才，創作不斷。例如文化部除推出藝FUN券，鼓勵各種藝文消費外，最近也和9個表演藝術票券平台合作，針對學生族群，推出相關的購票優惠方案，希望民眾多多利用，一起用行動支持表演藝術團體。

蔡總統強調，新的一年，政府會繼續支持藝文發展，文總規劃了許多推廣台灣文化的活動，下個月即將開幕的「馬祖國際藝術島」相信也會相當精采。她期盼能和藝文界朋友共同努力，持續讓台灣文化土壤的積累越來越深厚，也祝福大家新年一切順利，虎虎生風。（編輯：屈享平）1110115

中華文化總會15日下午在台北舉辦「佮你鬥陣」藝文聯誼茶會，身兼文總會長的總統蔡英文出席與會，向眾人強調新的一年，政府會繼續支持藝文發展。中央社記者王飛華攝 111年1月15日

身兼中華文化總會長的總統蔡英文（前左2）15日下午出席「佮你鬥陣」藝文聯誼茶會，現場欣賞精彩民俗表演。蔡總統說，透過這些精采表演，希望能和大家一起「迎熱鬧」，驅疫除煞、迎安祈福。中央社記者王飛華攝 111年1月15日