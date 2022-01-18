文資局「曲間觀藝」開展 呈現工坊傳習培育成果

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文化部文化資產局18日起舉辦「曲間觀藝－1916工坊培育成果展」，匯集傳習課程學員的56件作品，盼能讓大家共同關注傳統工藝的保存與傳承，展期將至2月28日。中央社記者郝雪卿攝 111年1月18日

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）文化部文化資產局今天起到2月28日舉辦「曲間觀藝－1916工坊培育成果展」，匯集傳習課程學員的56件作品，盼能讓大家共同關注傳統工藝的保存與傳承。

文資局今天在文化部文化資產園區1916工坊舉辦開展儀式，文資局副局長粘振裕在會中代表頒發感謝狀給南管戲曲保存者林吳素霞、竹籐編織藝師張憲平、漆陶器工藝家史嘉祥等人，感謝協助開辦文化資產培育傳承課程。

粘振裕致詞指出，文資局成立1916工坊，遴選出具備文資傳承與教育、文資創新與設計、文資推廣與整合等相關領域工作者進駐園區，打造中台灣最大的文資研創聚落。工坊並每年邀請中央級、地方級藝師、工藝家開辦各類文化資產培育傳承課程。

粘振裕表示，這項成果展是由林吳素霞、張憲平與史嘉祥等藝師及研習課程學員共同參展，透過創新手法帶領民眾體驗文化資產，但像戲曲等無形文化資產，就需要在特別場域才能看到，希望這裡能成為工藝與無形文化資產的培育基地。

林吳素霞表示，感謝文資局策劃，讓南管也能幸運到此參與，展出期間，在南管部分，有2場講座，將介紹給民眾了解南管與北管的不同。

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代表學員致詞的台中市大肚區山陽國小校長王派仁指出，他這次來學習竹藝，感覺自己是被教育耽誤的藝術家，能有機會學習工藝，是很棒的感覺，應該好好將台灣工藝傳承下去，他本身在學校工作，希望有更多機會推廣到小學去，這是傳承台灣工藝很重要的一塊。

策展人洪祺森表示，希望能透過展出，將無形文化資產傳遞到更多大眾，這裡有國寶級藝師擔任教師，進行跨領域學習，藉此將文化資產傳承下去。（編輯：陳仁華）1110118