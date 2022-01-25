春節連假 國美館祭特別防疫措施

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「光．舞弄．影－2022台灣國際光影藝術節」的展出作品之一「轉瞬即逝」，由澳洲藝術團隊西蘇工作室創作，開展以來就吸引大批觀眾前來參觀並拍照留念，國美館針對該人氣作品在春節期間推出新防疫措施。（國美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月25日

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（中央社記者王寶兒台北25日電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，國立台灣美術館館長梁永斐昨天召開「防疫小組會議」，針對新春假期期間參展人流，研擬防疫措施，包括每天4次清消、人流管制等。

國美館昨天發布新聞稿表示，自春節假期29日起，將依文化部「展覽場館防疫管理措施」及國美館「因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情開放營運（2級警戒）作業細則」規定，嚴格辦理新春期間防疫措施。

新春期間防疫措施包含特別加強入館民眾量測額溫、手部消毒、實聯制，參觀展覽民眾須全程戴口罩，及加強語音導覽、輔具穿戴式設施的清潔消毒；開館前、閉館後，全館清潔消毒；重點區域（廁所、哺乳室、門把、扶手、電梯按鈕等），每天進行4次清潔消毒。

此外，館內工作及從業人員部分，目前已要求施打2劑疫苗滿14天，或每週快篩或PCR檢驗陰性者，才能提供民眾服務。

國美館表示，後續將確實依照中央流行疫情指揮中心及文化部相關防疫規定做好防疫工作，並依疫情發展及展覽現場實際情況採滾動式修正，以提供民眾安全及健康的參觀環境。

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梁永斐表示，國美館新春假期間推出系列精采好展，其中「光．舞弄．影－2022台灣國際光影藝術節」的熱門打卡作品「轉瞬即逝」，是由澳洲藝術團隊西蘇工作室創作，開展以來就吸引大批民眾前來參觀並拍照留念。

梁永斐表示，為讓民眾持續安心觀展，29日起針對「轉瞬即逝」展示區域進行防疫及人流管制措施，以防疫安全距離計算入場人數，採單場次80人為限，春節期間每場次參觀時間為10分鐘，請民眾於作品開放時間依據參觀守則依序排隊入場。（編輯：張芷瑄）1110125