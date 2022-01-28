法國開展收馬克宏祝賀 蕭言中拚漫畫之城夢
（中央社記者王寶兒台北28日電）漫畫家蕭言中去年10月以「印象禪武」系列畫作於法國巴黎開展，展覽雖已結束，蕭言中日前卻驚喜收到法國總統馬克宏的祝賀信，蕭言中說，這鼓舞他繼續努力「漫畫城市」夢想。
蕭言中27日接受中央社記者專訪表示，「印象禪武」系列畫作於法國舉辦展覽前，也收到總統蔡英文的賀電，期盼展覽能促進台法文化交流，「沒想到展覽結束後還能收到另一位總統的信，這真的是個大禮物。」
「漫畫大師蕭言中2020法國巴黎指劍畫派雙城展」原定2020年於花蓮、巴黎雙城連線登場，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，法國展延期至去年10月舉行，並於同月落幕，駐法國大使吳志中、駐法國台灣文化中心主任胡晴舫在展覽期間都曾前去觀展。
因蕭言中近年診斷罹癌，需密集回診治療，無法親自赴法，法國展覽事務多由策展人黃凱策畫。
黃凱表示，吳志中在展覽前後給予非常多的幫助，觀展時更向她建議可送一幅畫給馬克宏（Emmanuel Macron），蕭言中就特別勾勒一幅巴黎鐵塔的畫，由她寄送給法國總統府，馬克宏因此才在去年12月底回信，感謝蕭言中致贈作品。
特別的是，黃凱不只寄送作品，還在作品包裹上黏貼手寫信，親筆詳細以法文介紹蕭言中的個人故事和作品。
黃凱說，馬克宏在回信中提到蕭言中的故事「特別感動我」，也恭喜展覽在法國舉行，他還在電腦列印的信件中，另外親筆簽名並寫下「全力支持」，讓她格外感動。
蕭言中昨天接受專訪時，也從黃凱手中首度拿到飄洋過海的馬克宏親筆簽名信。他表示，近來有「金主」向他商討籌劃蕭言中美術館的可能性，若真的落成，他笑說「馬克宏的信要放進去。」
蕭言中分享，自己一直擁有「漫畫城市」的夢想，希望能以漫畫元素點綴整座城市，進而讓大眾看見漫畫是足以作為純藝術的。推動作品在他國展出，是希望能扭轉台灣大眾對漫畫印象的第一步，若個人美術館可行，則能成為漫畫城市的核心。
自2019年經醫師診斷罹癌後，蕭言中創作能量不減反增，他說當時醫師評估他只剩2年多，讓他確信自己一生想留下來的絕對是作品，因而不斷創作，奮力往「漫畫城市」的夢想邁進，雖知道工程浩大，但仍希望能繼續努力，希望爭取中央、地方政府的幫助。（編輯：張雅淨）1110128
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。