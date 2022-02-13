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美國新銳譯者指導計畫 龍應台「目送」獲選

2022/2/13 14:31（2/13 14:45 更新）
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（中央社記者邱祖胤台北13日電）美國文學翻譯協會日前公布入選第7屆「新銳譯者指導計畫」13名學員名單，來自美國舊金山灣區的桑德拉（Sandra Chen）以作家龍應台散文作品「目送」為本參選，獲選為台灣文學英語譯者。

美國文學翻譯協會（American Literary Translators Association，ALTA）自2015年起舉辦「新銳譯者指導計畫」（Emerging Translator Mentorship Program），今年特別與文化部駐洛杉磯台灣書院合作，徵選台灣文學英語譯者。

獲選者桑德拉精通中、英、法文，目前於普林斯頓大學攻讀比較文學及翻譯與跨文化傳播。她以龍應台作品「目送」作為文本參選，該書深刻描寫面對父親死亡、母親衰老、兒子離別等個人情感，桑德拉相信透過翻譯，能將作品中的親情、仁慈、愛等普世概念，傳達給英語讀者。

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桑德拉將由美籍譯者柏艾格（Steve Bradbury）擔任導師，進行為期9個月指導，預計今年秋天參加在亞利桑那州舉辦的ALTA年會，發表譯作成果。

美國文學翻譯協會創立於1978年，為美國專門從事文學翻譯推廣的組織，擁有包括獨立譯者、學術機構、新聞媒體等超過900名會員，每年固定舉辦年會，廣邀世界各地的文學翻譯從業人員與專家學者齊聚交流。（編輯：張雅淨）1110213

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