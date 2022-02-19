死滅與再生書寫二二八 李敏勇：文化是咱的靈魂

（中央社記者邱祖胤台北19日電）國家文藝獎得主、詩人李敏勇寫了許多以二二八為主題的詩，並以書法揮就成詩帖，新書「死滅與再生」收錄60餘幅以書法書寫的詩帖，今天在台北二二八國家紀念館同時舉行新書發表會及詩帖特展。

李敏勇致詞時表示，文化運動才是真正建構一個國家的主要力量，他希望還在政治運動中打拚的朋友千萬記住，任何一個國家都是在文化意義中建立的，不是在經濟條件中建立的，「文化是咱的靈魂，若不能追求咱的靈魂，進而從文化中、社會中找到激勵人心的花朵，則無法建立新的國家」。

記者會在聲樂家李忻妤及鋼琴家蔡琇琪的悠揚樂聲中開場，兩人合作演出以李敏勇的詩作入詞、已故作曲家蕭泰然譜曲的「疼佮向望」、「百合之歌」等樂曲。

與會來賓包括文化部長李永得、內政部民政司長呂清源、台灣文學館館長蘇碩斌、二二八公義和平促進會發起人陳永興、前清大台文所所長陳萬益、「王子」雜誌創辦人蔡焜霖、二二八受難者家屬代表潘信行等人。

李敏勇表示，他出生在1947年，也就是二二八事件發生的那一年，1973年他就開始書寫跟二二八有關的作品，但真正對二二八的意義有所追尋，則要從1987年開始，當時「二二八公義和平運動」正式發起，李敏勇說，這場由醫師陳永興等人推動的運動，是台灣人於戰後真正重新面對自身歷史並尋求再生的運動，對台灣的意義非常重大。

李敏勇自比二二八事件的再生冤魂，是在前人犧牲的斑斑血淚中成長的一代，他強調自己有責任探究二二八事件背後的意義及精神，期許二二八的死滅記憶能夠再生，因此寫了許多相關的詩、散文及小說，更在1990年代約集30多名出生於二二八事件那年的有志之士，組成「四七社」，參與台北二二八紀念館的籌備，同時號召文化藝術界的朋友發展相關文化運動。

李敏勇表示，他曾寫過一首關於二二八的詩「這一天，讓我們種一棵樹：二二八公義和平日的祈禱」，後來摘寫成「愛佮希望」，由作曲家蕭泰然譜成一首歌，後來更譜成管弦樂「1947序曲」大合唱，之後在許多紀念二二八的場合一再傳唱。

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李敏勇表示，這次展出的詩帖，是近20年累積的作品，他認為，詩可以出版為書，可以譜寫成歌，可以寫成字供人欣賞，是一連串文化的累積，希望台灣社會歷經長久以來政治運動的追尋，台灣文化能進一步有所成就及累積，因為唯有文化運動才是真正建構一個國家的主要力量，期許有識者追尋自己的文化及靈魂。

李敏勇1947年生，中興大學歷史系畢業，曾主編「笠」詩刊，擔任「台灣文藝」社長、「鄭南榕基金會」、「台灣和平基金會」、「現代學術研究基金會」董事長；曾獲巫永福評論獎、吳濁流新詩獎、賴和文學獎、國家文藝獎，今年甫獲行政院文化獎。（編輯：張芷瑄）1110219