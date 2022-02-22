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14間博物館撈文物藏品較勁 串聯最潮線上時裝週

2022/2/22 13:05
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（中央社記者王寶兒台北22日電）國際各大時裝週現於海外舉行中，台灣有14間博物場館相互串聯，將網路變成伸展台，貼出自家文物或館藏品，不論是百年前的服裝，或是史前文物，都能成為現代時尚單品。

串聯活動由國立台灣歷史博物館發起，台史博昨天於臉書粉絲專頁發文表示，「因為疫情（COVID-19），沒辦法飛去國外看時裝週？台史博聯合台灣的博物館，推出了專屬博物館的時裝週。」

台史博也率先為活動打頭陣，呼應彩通公司（Pantone）選出的年度代表色「長春花藍」，選出3件帶有藍紫色調的館藏文物，還透過插畫家描繪出一名男模，將文物穿戴於身上，搖身一變為時尚雜誌封面人物。

台史博選出的3件館藏文物，包含年代約為1900年至1940年的紫色絲質緹花對襟男背心、年代不詳但著色精細的鎏金花朵耳環，以及1895年至1945年的紫白雙面花草紋眼鏡袋。

除針對文物資訊詳加介紹，台史博還分別為文物註記，包含可以相互搭配什麼色系的服裝、適合風格，還有必買指數，趣味十足。

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串聯活動以「決戰博物館伸展台」為名，參與場館包含朱銘美術館、台灣大學人類學博物館、北投文物館、國立台灣美術館、屏東國立海洋生物博物館、國家漫畫博物館、國立故宮博物院南部院區、花蓮縣考古博物館、國立台灣史前文化博物館、樹火紀念紙博物館、國立自然科學博物館、國立台灣博物館及雲林布袋戲館。

「決戰博物館伸展台」串聯活動預計至25日，參與場館將在各自臉書粉絲專頁或其他社群平台貼文，分享時尚館藏文物或展品。（編輯：張雅淨）1110222

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