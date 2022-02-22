他們在島嶼寫作第3系列 童子賢：台灣不能只剩半導體

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）台灣文學紀錄片「他們在島嶼寫作」推第3系列作品，今天在台北寒舍艾美酒店舉行宣告記者會，出品人童子賢致詞表示，台灣如果只剩下半導體等電腦相關產業，將會多麼無趣，所幸還有文學能夠感動人心，讓人的心靈得到沉澱、休息。

「他們在島嶼寫作」由「目宿媒體」策畫及執行，10年來已推出18部紀錄片，為20位作家留下珍貴影像，呈現他們的文學成就，同時也追蹤他們的創作故事。第3系列陸續介紹七等生、朱西甯、劉慕沙、朱天文、朱天心、吳晟、楊澤等作家；典禮由王文華主持，包括導演侯孝賢、童子賢及多位作家受邀出席。

童子賢致詞時表示，台灣如果只剩下半導體、主機板及電腦，會是一個多麼無趣的社會？幸好台灣有很豐富的多元文化，其中的純文學在商業市場上並不討好，但純粹的文學，跟物理、數學一樣，都是這個世界非常重要的一環。

童子賢指出，他個人從不可記憶的歲月開始，就從很多文章感受到文學感動人心、啟迪人心的力量，在人生的過程中，總會感受到這個世界的紛擾及喧囂，但文學跟藝術的世界總是可以讓人沉澱、休息。

童子賢表示，他本身學電子工程，深知如果物理、數學落後或消失，整個電子產業不用多少年就會瓦解、衰敗；相對而言，文學、哲學需要我們用心去保存、去支撐整個人類社會的精神層面，文學對華人精神文明的重要性，就像數學、物理對電子工程一樣。

童子賢特別感謝「他們在島嶼寫作」系列的導演們及工作人員，同時向台灣的文學家致敬，謝謝他們為台灣多元文化留下蓬勃的生態與成果。

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「他們在島嶼寫作」由「目宿媒體」策畫及執行，10年來已推出18部紀錄片，為台灣作家留下珍貴影像，第3系列分別推出由朱賢哲執導、記錄七等生的「削瘦的靈魂」，朱天文執導、記錄朱西甯及劉慕沙夫婦的「願未央」，林俊穎執導、記錄朱天文、朱天心的「我記得」，林靖傑執導、記錄吳晟的「他還年輕」，以及杲中孚、楊澤執導、記錄楊澤的「新寶島曼波」。

其中記錄七等生的「削瘦的靈魂」，已於去年上映；記錄朱家文學家庭的「願未央」、「我記得」兩部影片，將於3月18、25日陸續於院線放映；「他還年輕」、「新寶島曼波」預計將於年底前上映。（編輯：陳仁華）1110222