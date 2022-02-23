法國青年學者關注寶島 台灣研究熱潮逐漸發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）法語台灣研究學會日前舉辦年度青年學者台灣研究研討會，吸引研究台灣的各國學者到場交流。學會成員引用知名學者指出，台灣可謂人文科學「實驗室」，近年關注的人增加，台灣研究熱可望持續。

法語台灣研究學會（AFET）17、18日與法國國立東方語言與文化學院（INALCO）合作，舉辦「2022年青年學者台灣研究研討會」，邀請在法國進行台灣相關研究的青年學者，從不同研究面向分析台灣最新發展。

法語台灣研究學會成立於2010年，以發展法語圈的台灣學術研究為宗旨，透過舉辦研討會等學術活動、發表研究、放映紀錄片、台語課程與2016年起的法語區「青年學者台灣研究獎」等方式，推動法語世界與台灣間的文化與知識交流。

法語台灣研究學會長年耕耘，為推廣台灣學術研究不遺餘力，更於2020年榮獲第24屆台法文化獎。法語台灣研究學會接受中央社訪問，分享台灣獨特性及在法國的台灣研究發展趨勢。

學會目標是每年在不同城市，甚至不同國家舉辦一次青年學者台灣研究研討會，讓不同國籍與年級的青年學子能在各領域的資深台灣研究學者專家面前，以法文發表研究，並在友善氛圍下討論研究進展、問題與困難。

這次17、18日在INALCO的研討會邀請11位與談人出席，並有數十位台法學者共襄盛舉，交流熱烈，議題包括同性婚姻、原住民編織文化、台灣電影和台歐關係等。駐法代表吳志中也出席開幕式，感謝並勉勵在場學者持續努力耕耘台灣研究。

談到台灣及台灣研究的獨特性，法語台灣研究學會副會長、台灣文學法國翻譯推手關首奇（Gwennaël Gaffric）向中央社指出，台灣的價值在於「多元、複雜、迷人並總是令人驚奇」；同時以學術角度而言，台灣的歷史與地位相當特殊，在知識領域中涵蓋範圍極廣。

關首奇引用法國知名台灣研究學者高格孚（Stéphane Corcuff）所說，台灣是個引人入勝的人文科學「實驗室」。儘管在國際遭邊緣化，但「關於世界現況，台灣仍有很多可以教導我們的」。

合辦研討會的INALCO承辦人孔丁萸（Marta Pavone）來自義大利，研究主題關於台灣土地公與宮廟信仰文化。她2016年以交換生身分來台，希望學習正體中文，並進一步了解常被包裹在所謂「中華文化」之下的真正台灣文化。

她告訴中央社，來台之後才發現，雖然台灣也說中文，且保有部分中華文化傳承，但台灣的真實樣貌卻遠比外界想像複雜得多，而她的研究就致力於呈現台灣現今社會的複雜多元。

孔丁萸認為法國對台觀感在過去幾年來發生變化，不僅國際能見度上升，越來越多學術圈以外的一般大眾也對台灣感到好奇。身為青年研究者，她觀察到台灣研究兩種不同的發展趨勢，一部分是一開始就瞄準台灣的研究者；另一些則是因現今地緣政治局勢所造成，而展開對台灣的研究。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她指出，對外國人而言，中國研究田野愈加難以進入，因此許多中國研究學者都轉向台灣做為理解與比較中華世界的平台。「而我希望當第2類學者到達台灣後，能夠了解到台灣的多元與複雜性。」

關首奇也表示，雖然無法取得明確數字，但法語台灣研究學會發現近年研究台灣的人數出現微幅成長。而且從大學生開始都對台灣的興趣與關注越來越高，因此可以預期，台灣研究熱未來幾年還會持續下去。（編輯：陳惠珍）1110223

青年學者台灣研究研討會主辦單位之一法語台灣研究學會長年耕耘，為推廣台灣學術研究不遺餘力。圖為2022年青年學者台灣研究研討會會議情況。（法語台灣研究學會提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年2月23日