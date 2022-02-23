台北文學季3/5起跑 疫情下結合音樂、戲劇撫慰人心

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2022台北文學季3月5日將正式登場，包含線上與線下活動，台北市副市長蔡炳坤（中）23日表示，活動內容相當多元，除文學外，還結合音樂、戲劇，並推出Podcast、線上聊天室、直播等，盼撫慰大家這2年來受到疫情影響的心情。（台北市文化局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年2月23日

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）2022台北文學季將在3月5日起跑，台北市副市長蔡炳坤表示，為了撫慰這2年來大家受到疫情影響的心情，今年活動結合音樂與戲劇，且邀請到香港重量級作家陳冠中與讀者線上交流。

台北市政府文化局今天舉行2022台北文學季「運轉日常－我城儀式風景」開幕記者會，總策展人封德屏致詞表示，即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓生活充滿困頓，文學和藝術仍是安定人心的最大力量，因此今年文學季活動映照時代氛圍，以「儀式」為主題進行策劃，提醒大家珍惜日常中俯拾皆是的人文風景。

蔡炳坤說，今年活動從3月5日到6月9日，為期3個月的時間，內容相當多元，除文學外，還結合音樂、戲劇，並推出Podcast、線上聊天室、直播等精彩活動，希望撫慰大家這2年來受到疫情影響的心情。

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文化局介紹，文學季活動將由「運轉日常．城市朝聖」講座及走讀揭開序幕，接著3月11日起與台北市立圖書館各分館攜手辦理「讓閱讀成為日常－市圖好書展」，3月26日至4月24日則在剝皮寮歷史街區展出「文學療癒場」特展。

文化局指出，壓軸的「台北文學．閱影展」將於5月27日至6月9日在光點台北登場，而迴響熱烈的「國際華文作家」單元，則邀請擁有媒體、影視、創作等多重身分的重量級香港作家陳冠中以影片形式與讀者線上交流分享。（編輯：陳仁華）1110223