射耳祭維持舉行 台東延平鄉歡迎體驗布農文化

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，台東縣延平鄉今天宣布射耳祭在4月22日、23日如期舉行，設置觀光體驗區、線上販售限量闖關套票，歡迎民眾體驗了解布農文化。

延平鄉長胡黃廣文今天在台東縣政府召開記者會，宣布今年全鄉布農族射耳祭在4月22日、23日在永康多功能文化廣場舉行。

他說，111年度布農族觀光射耳祭，除傳統競能競賽項目、會場設置觀光體驗區，首度採取線上販售限量新台幣299元闖關套票，闖關內容包含布農族陀螺童玩、無患子彈弓、石菖蒲手鍊。

闖關後可獲得紅葉谷綠能溫泉園區提供的精美可愛水泥彩繪小物及環保紀念水壺，亦可獲得紀念文創毛巾、射耳祭口罩及布農族式烤肉1份。

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胡黃廣文說，射耳祭活動會場提供預約團體導覽，由關山工商學生解說場內活動祭儀與代表的布農族文化義涵，讓遊客在不打擾祭儀下，能清楚了解布農族。而會場的美食攤位及手工藝農特產品攤位的布置競賽，更讓遊客參與評分，票選場內用心擺設的鄉內攤販。

延平鄉代表會主席邱文俊致詞表示，射耳祭有抓豬競技，但很遺憾曾遭動保團體批評，希望透過這次記者會告訴大家，這是布農族的傳統競技，在射耳祭中會展現給大家看，告訴大家這不是虐待動物，這是要傳承下一代，是布農族勇士的表現，希望大家一起到紅葉少棒的故鄉，共同參與這場年度最美的傳統祭儀。（編輯：郭諭儒）1110225