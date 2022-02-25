術科Pass忘考學科 金馬女配王渝萱錯過戲劇名校

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（中央社記者張若瑤台北25日電）演員王渝萱去年拿下金馬女配角獎，22歲的她笑稱人生常出現很鬧的事，「上海戲劇學院術科通過以為中了，結果沒報名考學科；高中英文學測直接忘記填卡。」王渝萱錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享升學路。

國中時期的王渝萱，曾在公車上睡著被路人檢舉沒讓座，校主任於全校廣播中唸她的名字，並要求在訓導處站滿1小時想清楚錯在哪，王渝萱開始意識到，「大人說的事情不是每件都對」。抗拒體制內教育，她於是選擇離家近的復興高中戲劇班就讀，卻一路翹課到高三。

「我唸國高中，姊姊剛好住校，爸媽都很忙，凌晨才回家。」一開始沒人管很自由，王渝萱直到最近，才發現內心很在意父母親那幾年的缺席，「我連續吃了2個月辛拉麵，睡覺前家裡都沒人。」

高中學測那一年，王渝萱做完英文科考題，見旁邊同學仍低頭作答，卻沒想太多就趴下去睡，「我只填完單選題，後面答案都寫在題目紙上」，直到收卷王渝萱才驚覺所有人答案卡皆比她多了4排，「當下我快昏倒」。畢業後王渝萱度過2年空白時光，會出去走走或一動也不動躺床上，「沒做什麼特別的事，就是好好活著。」

好不容易決定繼續走戲劇這條路，王渝萱2018年報考「上海戲劇學院影視導演系」，術科過關她內心狂喜，竟忽略還得去香港考學科，「我直接錯過報名，這件事還蠻鬧的」。隔年，她才又考上「北京中央戲劇學院導演系」，當湯唯的學妹。

王渝萱在北京打下扎實的舞台劇基本功，「冬天早上的超低氣溫，老師讓我們到結冰的河邊練發聲，還得拍照上傳群組」。接受嚴格訓練1年，王渝萱因疫情回台，考進北藝大電影系。經過一番波折，目前邊工作邊讀書的她，硬撐著兩面兼顧，「我很不喜歡輸的感覺」。

為了不讓別人覺得自己做不到，王渝萱上午11時起床，下午1時30分到5時30分修課，晚上7時拍片，翻班（拍夜戲）到隔天早上6時，收工後趕回家洗澡，又衝學校上「早8」的課，「那陣子不太能準確接收到生活給的情緒」。

騎車出門，王渝萱把紅燈倒數的數字7看成1，催油門向前才發現旁邊的人都沒動，趕緊剎車。那天陽光普照，一名老奶奶在她眼前牽老狗從人行道走過，這個超級美的畫面讓王渝萱徹底爆發，在剩下的路程中痛哭流涕，「一直沒能好好處理我很累的情緒，慶幸當時這樣做了」。

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由樓一安執導的「該死的阿修羅」，讓王渝萱拿下金馬女配角獎，電影將於3月11日上映。這麼年輕就得獎，會不會造成她龐大的壓力？願意嘗試學姊湯唯在李安的「色戒」中的演出嗎？關於角色，有沒有一條不能跨過的紅線？當了演員後，面對溝通難題，又是如何克服？這些內容將在25日「空中小客廳」（https://reurl.cc/yQXoQ2）節目播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。（編輯：張芷瑄）1110225