愛爾蘭母語嘉年華 悄悄話等台灣動畫短片壓軸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣參與愛爾蘭2022年母語嘉年華，在26日壓軸的「母語影片嘉年華」放映「悄悄話」、「這個比較甜」等台灣動畫短片，門票銷售一空。圖為駐愛爾蘭代表楊子葆在放映地點南都柏林「市民劇場」。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）台灣參與愛爾蘭2022年母語嘉年華，在26日壓軸的「母語影片嘉年華」放映「悄悄話」、「這個比較甜」等台灣動畫短片，搭配英文字幕，獲觀眾歡迎，門票銷售一空。

愛爾蘭母語嘉年華（Mother Tongues Festival）今年於21至26日舉行，是擴及全國的活動，強調語言與文化多樣性。嘉年華於2018年推出，隨後每年辦理，即使在疫情期間亦然。相關活動獲愛爾蘭文化部、教育部、藝術委員會、都柏林市政府及企業支持。

駐愛爾蘭代表處表示，今年是台灣第二次參與母語嘉年華，26日上午在南都柏林「市民劇場」（Civic Theatre）放映5部發行期間為2020－2021年的台灣動畫短片，包括「悄悄話」、「這個比較甜」、「狗呢，我呢」、「奢侈凡夜」和「眠眠雨季」，由台北藝術大學教授王綺穗策展。

代表處指出，主辦單位在活動期間曾向駐愛爾蘭代表處探詢，明年是否可能以台語、客語、原住民語言為主題參加。

代表處表示，愛爾蘭十分重視語言和文化多樣性，投入大量資源維護母語，並定愛爾蘭語（「蓋爾語」）為第一國家語言，英語則是第二。

今年1月1日，愛爾蘭語正式獲歐盟「工作語言」地位，被視為愛爾蘭語復興重大里程碑。（編輯：張佑之）1110301