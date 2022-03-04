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章詒和往事並不如煙續篇 書寫文人的困境與掙扎

2022/3/4 15:42（3/4 18:54 更新）
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作家章詒和「往事並不如煙續篇」，續寫父親章伯鈞的老友沈雁冰（茅盾）、沈鈞儒、葉恭綽、洪深、左舜生、柳亞子的故事，另寫中國頭號影星趙丹在文革遭受的摧殘與迫害。（時報出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年3月4日
作家章詒和「往事並不如煙續篇」，續寫父親章伯鈞的老友沈雁冰（茅盾）、沈鈞儒、葉恭綽、洪深、左舜生、柳亞子的故事，另寫中國頭號影星趙丹在文革遭受的摧殘與迫害。（時報出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年3月4日
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（中央社記者邱祖胤台北4日電）作家章詒和長期關注上個世紀中國文人及京劇名伶的遭遇，「往事並不如煙」、「伶人往事」等書深受讀者喜愛，新作「往事並不如煙續篇」，透過對作家茅盾、詩人柳亞子等人的深刻報導，細膩書寫文人的困境與掙扎。

章詒和在書序中寫道，之所以書寫這些故事，只因「多少年過去，我們在亂世中感受自我，擁有了足夠的苦難和足夠的損失。苦難和損失都值得珍惜，珍惜的方法就是記住它。」

章詒和說：「父輩在激流中默然逝去，無聲無息。而後代又當如何？我不會再為理想做事，只想用後半生寫前半生，用平常的語言敘述不平常的往事。」

章詒和1942年生於重慶，中國戲曲學院畢業，父親章伯鈞是中國民主同盟創始人之一，文革期間全家被打為右派，章詒和受牽連入獄10年，出獄後繼續從事戲曲研究，現為中國藝術研究院研究員。

章詒和2004年出版「往事並不如煙」，書寫包括史良、羅隆基、儲安平、張伯駒、聶紺弩、康同璧等6人的境遇，佳評如潮，但同時亦遭到官方查禁，章怡和並未屈服，又陸續寫了翦伯贊、千家駒、李文宜等人的故事，2009年出版「這樣事和誰細講」。

「往事並不如煙續篇」則續寫父親章伯鈞的老友沈雁冰（茅盾）、沈鈞儒、葉恭綽、洪深、左舜生、柳亞子的故事，另寫中國頭號影星趙丹在文革遭受的摧殘與迫害。

章詒和說：「不是我能寫，是章伯鈞朋友多！」

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「往事並不如煙續篇」寫作家茅盾，以「受不了的心理 受得了的現實」為題，茅盾的「子夜」被譽為「中國第一部寫實主義的成功長篇小說」，中共建政後，毛澤東親自說服他擔任文化部長，歷經政治風雨過後，在政治途上看似一帆風順的茅盾，在一次欣賞戲劇時與章伯鈞巧遇，兩人緊緊握手，茅盾語重心長的說：「我們都是看戲的」。

章詒和寫革命詩人柳亞子的直率與豪情，罵國民黨要人時砲火四射，面對落難貧病友人則及時伸出援手，評價文學時則充滿自信，說國民黨詩人于右任最高明但篇章太少，中共方面「毛潤之（毛澤東）一枝筆確是開天闢地的神手」，說自己的詩則是「收束舊時代、清算舊體詩，也許我當仁不讓呢！」（編輯：張芷瑄）1110304

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