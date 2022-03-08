鐵博籌備處特展 重現鐵道鑄造工藝風華

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國家鐵道博物館籌備處即日起推出特展「裝模做樣–木模、鑄造技術與台北機廠」，可看見日治時期台北市役所消火栓人孔蓋的木模，顯示當時台北機廠有能力承製其他單位的委託鑄造。（鐵博籌備處提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）回望日治時代，不論是街道邊的消火栓人孔蓋，還是鐵軌車輛的零件，台北機廠都曾製造生產。鐵博籌備處透過特展，見證這段台灣鐵道史中的鑄造工藝。

台北機廠興築於1935年，在日治時代名稱為「台北鐵道工廠」，肩負鐵道車輛組裝、維修等工作的重任。遺留建築現為國家古蹟，國家鐵道博物館籌備處現也設址於此地。

要讓車輛真正能跑上鐵軌，需要靠不同零件組裝而成，但每個零件的製作工法又不盡相同。其中，形狀複雜、難以用傳統切削工具或一般鍛造工法產製的零組件，絕對是台北機廠面臨的挑戰之一。

鐵博籌備處今天透過新聞稿表示，台北機廠為台灣現存歷史最悠久、規模最完整的鐵道車輛檢修基地。因應車輛維修需求，台北機廠發展出自行製造鐵道車輛與設備所需零組件的能力，以供廠內車輛及機具檢修使用。

例如，針對難以產製的零件，台北機廠會以木材製作模具，再配合翻砂鑄造進行生產。而台北機廠木模間現存日治時期台北市役所消火栓人孔蓋的木模，也顯示台北機廠當時除生產廠內所需金屬零件外，有能力承製其他單位的委託鑄造。

鐵博籌備處表示，為瞭解台北機廠鑄造工法的流程，鐵博籌備處自成立後就著手蒐集相關史料及口述訪談。在「裝模做樣－木模、鑄造技術與台北機廠」特展除展出與鐵道車輛相關的木模及鑄件外，更特別復刻員工澡堂內的水龍頭，搭配砂箱3D列印剖面模型，完整介紹鑄造工序。

鐵博籌備處指出，透過展覽，將呈現台灣鐵道史上逐漸凋零的鑄造工藝與珍貴的車輛部件，再現不同時代鐵道歷史與早期台灣鐵道產業技術。

「裝模做樣－木模、鑄造技術與台北機廠」特展即日起至5月28日在國家鐵道博物館籌備處小禮堂展出。（編輯：張雅淨）1110308