曾一年沒人邀演 林生祥歸因自己不近人情

林生祥這輩子只當過一天勞工，低潮時，整整一年沒人邀演，他自我檢討，「我在後台不太理人，有點不近人情。」中央社記者孫仲達攝 111年3月11日

（中央社記者張若瑤台北11日電）音樂人林生祥這輩子只當過一天勞工，低潮時，整整一年沒人邀演，他列出可能性自我檢討，「我在後台不太理人，有點不近人情。」林生祥錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他如何在生活中學會妥協。

立志成為音樂人之後，林生祥的物質慾望低，從不覺得錢不夠用，直到女兒出生的那幾年，老婆必須待在家顧孩子，他一人得同時賺取3人的生活費，才忽然明白為何長輩總希望他有固定工作。

當開銷變大，戶頭又沒進帳，林生祥感到不安，「到底發生什麼事？竟然都沒人來找我演出」。2010年時，林生祥一度認為音樂生涯快完蛋了，但他很快恢復理智，「不對啊！那是我音樂能力最強、手指功夫也最好的時刻」。

後來，他下定決心檢討自己，列出多項可能的問題，一項一項找太太談、找朋友談，也找唱片產業中的前輩談，請眾人給他建議，「差不多從2011年，演出就被我一個一個找回來」。

事後回想，林生祥覺得自己在工作上有點不近人情，「有演出我都提前去彩排，所有動作練一遍，拚命暖身把自己調整到最佳狀態」。林生祥認為這是對邀演單位最好的回饋方式，也因此他幾乎不與工作人員聊天或溝通，「在後台我不太理人」。

林生祥練琴、背詞，但不跟人說話，「當時覺得那是在浪費時間，搞不好別人看我的角度，就是這個人很不合群」。他後來學會主動打招呼、說謝謝，「以前連1分鐘都不願意花，現在我可以挪出5分鐘，最多10分鐘」。這是林生祥能為生活做出的妥協，但那不包括犧牲音樂，去找其他兼職。

「我很早就知道，自己不適合當朝九晚五的上班族。」人生中唯一跨出界的一次，是林生祥大一升大二的暑假。「之前看同學寒暑假打工都能賺幾萬元，我就也想去試試。」

從報紙分類廣告發現與錄音帶相關的工作，林生祥興沖沖跑去應徵，結果老闆要他帶著15、16張一整套的光美唱片，在街頭逢人就推銷，「我根本開不了口，當時我知道自己一輩子都不可能是業務員的料」。那份工作只做一天，林生祥隔天便辭職了。

「我不適合上班，不適合某一個時間進到某一個空間，然後時間到了又離開，真的很不適合。」那之後，不管多辛苦，林生祥再也不曾打工或兼差，「我很感謝台灣社會把我和我的家庭都養起來了」。

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「臨暗」是林生祥2004年的作品，原訂於2020年辦15週年演唱會，結果遇上COVID-19疫情，延遲2年終於將在3月19日實現，林生祥近日也在臉書分享歌曲的創作故事。他與母親為何在台南火車站差點錯身而過？音樂生涯經過5個團的5階段淬鍊，每一次解散，林生祥都像結束一段感情關係，「我到底是辜負了別人」。這些內容將在11日「空中小客廳」（https://reurl.cc/bkoM9o）節目播出，或可上中央社YouTube（https://reurl.cc/RjoAyx）觀看全影音專訪。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。（編輯：張芷瑄）1110311