楊書涵率巴雀弦樂團進軍德國 3城揚起台灣之音

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

應德國好海洋音樂暨表演藝術推廣協會（HoHaiYan Arts）之邀，指揮楊書涵將率巴雀弦樂團前往德國舉行3城巡演，並將到德國炙手可熱的表演場地漢堡易北愛樂廳演出。（楊書涵提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北13日電）巴雀弦樂團在指揮楊書涵帶領下將前往德國舉行3城巡演，進軍柏林愛樂室內樂廳、漢堡易北愛樂廳以及慕尼黑新愛樂廳，這也是疫情之下台灣少數能出國巡演的樂團。

好海洋音樂暨表演藝術推廣協會（HoHaiYan Arts）創辦人蔡采崴接受中央社越洋專訪表示，這次邀請巴雀弦樂團（Camerata Taiwan）與大提琴名家楊文信合作巡演，不論曲目與演出團隊都是國際化的組合，希望展現從台灣出發，放眼世界的視野。

蔡采崴表示，楊書涵與楊文信曾經在2019年好海洋巡迴合作演出過「菅芒花」，另一名演出的西班牙台裔大提琴家李孟坡與楊文信則在2017年「台灣絃樂之星」中同台，這次巡演可說整合多年來好海洋的演出團隊精華。

蔡采崴說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下演出檔期大亂，這次很難得申請到德國漢堡易北愛樂廳的檔期，巴雀弦樂團指揮、也是NSO國家交響樂團協同指揮楊書涵表示可以配合，就這樣確定下來。

蔡采崴表示，巴雀弦樂團台灣成員大多都有留歐經驗，再加上2名從美國紐約前來參與演出的音樂家，透過好海洋的平台，讓台灣、歐洲、北美各地的台籍與台裔不同世代音樂家匯集一堂，同台演出。

楊書涵表示，這次可以成行，主要來自巴雀弦樂團一半成員從台灣出發，另一半則是已經在海外的優秀台灣青年音樂家，這個模式可降低出國預算，也可以接地氣，返國隔離的成本可望降低，或許將成為未來出國巡演新模式。

曲目方面，巴雀弦樂團將演出理查．史特勞斯寫給23把弦樂器的習作「變形」，以及旅歐作曲家林佳瑩以理查．史特勞斯「變形」為靈感發想創作的「變形」，林佳瑩在創作上以視覺藝術「變形」的觀點，探索新的聲響可能性。

楊書涵表示，2首「變形」一起演出，也可以看出德國經典和台灣新銳作曲家在音樂中跳脫時空限制，成就傳承與創新的音樂對話。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

下半場則由獨奏家與巴雀弦樂團演出多首協奏曲，一是台灣女婿瑞士國寶級作曲家穆勒（Fabian Muller）為大提琴家妻子簡碧青所創作的「組曲」以及從品茶發想的「正欉木柵鐵觀音」；旅德作曲家彭靖作品「雙大提琴協奏曲」也將在音樂會中演出。

2022巴雀弦樂團德國巡演「無垠－穿越時空與疆界的音樂對話」音樂會，3月16日在漢堡易北愛樂小廳，18日在柏林愛樂室內樂廳，19日在慕尼黑新愛樂X廳演出；目前團員已陸續到達柏林會合，預計14日起展開排練。（編輯：張雅淨）1110313