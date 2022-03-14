高雄春藝首場廳堂音樂會 19日吳蠻與高市國樂團合演

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄春天藝術節今年首場廳堂音樂會，將在3月19日由國際琵琶大師吳蠻與高雄市國樂團合作演出「指尖上的天籟」，在衛武營音樂廳拉開序幕，演奏多首經典曲目。

吳蠻出生於杭州，9歲學柳琴、12歲學琵琶，1990年起旅居美國，活躍於現代音樂、爵士樂和世界音樂等領域，身兼演奏家、教育家、作曲家，並致力於將自身民族性樂器融入西方古典音樂，不只是詮釋現代琵琶音樂的權威演奏家，也是跨界音樂與跨文化交流的樂壇指標性人物。

身為第一個登上美國卡內基音樂廳的華人演奏家，也是第一位受邀進美國白宮、歐洲皇室的中國器樂演奏家，吳蠻不只被「美國音樂」評為「全美年度演奏家」，也被西方音樂界及國際媒體譽為21世紀音樂家的典範。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，吳蠻將在「2022年高雄春天藝術節」的首場廳堂音樂會上與高雄市國樂團首次合作，在3月19日晚上於衛武營音樂廳與觀眾見面。

文化局指出，這場2年前就邀約的演出，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素擾亂，直到今年才克服所有難題終於實現，吳蠻也已經在2月下旬抵達高雄，並且完成所有檢疫流程。

主辦單位說明，吳蠻演出由中國知名電影作曲家趙季平的「第二琵琶協奏曲」國樂團版，透過「蘇州評彈」音調為主的旋律元素，展現濃郁的吳儂軟語方言特色，及江南水鄉的人文情趣和文化特點。

吳蠻也將演出自己集結畢生演奏經驗而譜寫的「中國繪畫－四段景」，透過4首有意境的小品來描繪她腦海中的家鄉景象，將首度以「彈撥樂合奏」形式來呈現她的創作。

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此外，主辦單位也選用對台灣國樂發展極具影響的作曲家經典作品，如董榕森以3個不同的樂章來奏響大時代的民族精神與環境的「巨人頌」；及鄭思森以歲寒三友為題創作的套曲中的「梅」樂章，透過音符窺見梅花的秀氣、靈氣與傲氣；還有創作大師關迺忠以耳熟能詳的恆春民謠為素材創作的濃得化不開的深情情歌「思想起」。

主辦單位表示，演出將於3月19日晚上7時30分在衛武營音樂廳舉行。購票可上OPENTIX兩廳院生活售票網，並可在高雄春天藝術節官網（https://ksaf.khcc.gov.tw/）或臉書節目查詢節目相關資訊。（編輯：陳仁華）1110314