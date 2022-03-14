文化部攜手雪梨雙年展 台灣原民藝術家登開幕週

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

排灣族藝術家阿儒瓦苡．篙瑪竿（武玉玲）以全新大型裝置藝術「觸摸：記得我們的關係感」（Semasipu–Remembering Our Intimacies）參加第23屆雪梨雙年展，此次參展作品源自被風災摧毀的屏東大社部落，她集結部落婦女及耆老共同完成的拓印，並縫製起來。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北14日電）文化部駐雪梨辦事處文化組攜手雪梨雙年展，支持排灣族藝術家阿儒瓦苡．篙瑪竿（武玉玲）以新作參加第23屆雪梨雙年展，該雙年展今年也首度於開幕週舉辦台灣焦點活動。

文化部今天發布新聞稿指出，阿儒瓦苡．篙瑪竿此次以全新大型裝置藝術「觸摸：記得我們的關係感」（Semasipu–Remembering Our Intimacies）參加第23屆雪梨雙年展，同時她也是自2020年C0VID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，第一位親赴澳洲參展的台灣藝術家。

文化部駐雪梨辦事處文化組除支持台灣藝術家參展，11日在雪梨沃許灣藝文特區第2/3號碼頭（Pier 2/3 at Walsh Bay Arts Precinct）也和主辦方聯合舉辦台灣焦點活動（Taiwan Spotlight Event），阿儒瓦苡．篙瑪竿並於藝術家座談活動中分享創作理念。

雪梨雙年展董事安．芙拉娜根（Anne Flanagan）表示，阿儒瓦苡．篙瑪竿為雪梨雙年展首位展出的台灣原住民藝術家，而本屆也首度與駐雪梨辦事處合作，特別感謝文化部及駐雪梨辦事處的協力。此外，她盛讚台灣焦點活動是雪梨雙年展開幕週最好的結尾，未來也希望繼續合作。

駐雪梨辦事處長范惠君表示，藝術家阿儒瓦苡．篙瑪竿及獨立策展人彼勇．依斯瑪哈單此次參展，創下將台灣原住民藝術首度帶入雪梨雙年展的傲人成就，並展現台灣民主多元的軟實力。

阿儒瓦苡．篙瑪竿此次參展作品，源自被風災摧毀的原鄉屏東大社部落，她集結部落婦女及耆老共同完成的拓印，並縫製起來，如同記錄遺址。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

提及當初何以想到以拓印的方式轉化為藝術行動，阿儒瓦苡．篙瑪竿表示，從2014年開始自覺，「我們在新的土地上，不再像過去在舊部落一樣，整個生活型態跟規範都已經改變了，開始自覺我們該留住、記住什麼，還有什麼我們可以做的事情。」

阿儒瓦苡．篙瑪竿說，這些記憶驅使她重回原鄉部落開始實踐藝術行動。拓印代表的是排灣族語Semasipu，意思是「觸」、「摸」，「過去在外地工作，回部落的時候，一回到家，老人家會自然拉著你的手，輕輕地親吻你的手背說，我的孫子、我的孩子好久不見，你還記得回來看看我，你沒有忘記我的叮嚀，意思是說，你要常常回頭看看，你才不會迷失。」（編輯：張雅淨）1110314