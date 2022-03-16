明華園天字戲劇團攜手莎妹劇團 共登「無題島」

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以莎士比亞神怪傳奇劇「暴風雨」為故事原型，明華園天字戲劇團與莎士比亞的妹妹們的劇團攜手合作，5月將推出新製作「無題島：孽種與魔法師」，嘗試跨界歌仔戲新美學。左起為主要演員孫詩雯、李佩穎、陳麗巧、陳昭香、吳奕萱、吳靜依、陳進興。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）以莎士比亞神怪傳奇劇「暴風雨」為故事原型，明華園天字戲劇團與莎妹劇團攜手推出製作「無題島：孽種與魔法師」，透過跨界合作尋找當代歌仔戲新美學。

傳統藝術中心今天發布新聞稿表示，2022台灣戲曲藝術節將推出旗艦製作「無題島：孽種與魔法師」，由王嘉明、Baboo共同擔任導演，王嘉明負責框架，關注戲曲最基礎的「語言性」；Baboo負責視覺，試圖拆解野台歌仔戲的視覺元素，重組之後放進現代劇場來呈現。

「無題島」透過妖怪視角與觀點出發，探問人與自然如何共生共存，同時勾勒島嶼的未來想像。故事描述一座廢棄的人工島嶼上，陳昭香飾演的魔法師被流放荒島，建立了一個人、妖怪、精靈和平共存的王國。但是魔法師心心念念復仇，於是掀起了一場暴風雨，進而發動革命，島上繼承之戰就此爆發。

導演之一的王嘉明說，他透過說戲、演員即興、排練加工後完成全劇結構，為演員量身設戲，進一步拼貼揉雜了經典莎劇的情節套路，背叛、復仇、扮裝、錯認、魔法、戲中戲等，「呼應歌仔戲自由包容的生猛能量，成為一種舞台精神」。

導演Baboo則強調，歌仔戲的美學既不是雅，也不是俗，是野與生猛，「我們希望可以將這個感受還原在當代劇場，呈現一種屬於當代的美」。

這次演員包括明華園天字戲劇團的陳昭香、陳麗巧、孫詩雯、陳進興、吳奕萱、陳昭瑋等領銜主演，再加上新生代小生李佩穎及現代劇場演員、小事製作跨界演出。

「無題島：孽種與魔法師」將於5月6日到8日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：張芷瑄）1110316