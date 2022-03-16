劉子瑜陶瓷個展 實現松露山狂想

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（中央社記者王寶兒台北16日電）幾片薄薄的黑松露，足可成為世人眼中高級料理的象徵，當數顆碩大的黑松露堆在餐桌上如小山丘，又會是如何奢華的景象？藝術家劉子瑜透過陶瓷創作「松露山」，實現瘋狂想像。

劉子瑜（Christina Liu）為台日混血，隨家人從小在美國成長，就讀大學期間接觸陶瓷藝術，2016年取得倫敦皇家藝術學院陶瓷和玻璃藝術碩士學位。因同樣深受餐飲文化吸引，她結合陶瓷專長，長期創作餐盤器皿，米其林星級餐廳如台灣的祥雲龍吟、英國的Restaurant Gordon Ramsay等皆曾購買她的作品。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，過去每年會花半年時間停留在美國的劉子瑜，已待在台灣將近4年，近期透過魚、松露等造型的陶瓷創作，首度於台灣開設個展Abundance－Contentment in Having，今天舉行媒體分享會。

劉子瑜說，個展以Abundance（豐足之意）為主題，她喜愛看到物品數量眾多，但品質與量同時擁有，才是真正的Abundance。

以裝置作品「松露山」（Mont Perigord）創作理念為例，劉子瑜表示，人們去餐廳時，廚師會寶貴地拿出一顆擺在盤子上的黑松露給大家看，刨下一兩片，人們就能感受到這是奢華的一餐，「但其實採集完松露時，是這樣一大堆擺在一起的景象，像一片森林。」

「若真的有一天在餐桌上，讓我們有這麼多、這麼好的黑松露會怎麼樣？」劉子瑜說，若真的發生了，沒有廚師來幫忙創造料理搭配，就算再多，人們還是不懂怎麼去享受，那也許這樣就不是真正的Abundance。

除「松露山」外，劉子瑜個展另外展出「餘」（Abundance）、「松露」（Perigord）及「螺旋」（Spiral）等作品。以數量多達500、600隻陶瓷魚匯聚而成的「餘」，金色、白色的魚錯落在深藍色牆面上，如同真正悠游於海洋。

劉子瑜個展Abundance－Contentment in Having即日起於TAO ART SPACE展出至4月30日。（編輯：張雅淨）1110316