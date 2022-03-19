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中國書法學會嘉市聯展 于右任墨寶現身

2022/3/19 17:53（3/19 18:06 更新）
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「周甲墨香揚萬里–中國書法學會60週年國際展」巡迴展前進嘉義，19日舉辦開幕式，現場展出200多件書法精品，當中也包括書法名家于右任墨寶。中央社記者蔡智明攝 111年3月19日
「周甲墨香揚萬里–中國書法學會60週年國際展」巡迴展前進嘉義，19日舉辦開幕式，現場展出200多件書法精品，當中也包括書法名家于右任墨寶。中央社記者蔡智明攝 111年3月19日
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（中央社記者蔡智明嘉義市19日電）「周甲墨香揚萬里-中國書法學會六十週年國際展」今天在嘉義市文化局開幕，展出200多件書法精品，包括書法名家于右任墨寶，中國書法學會理事長陳銘鏡邀請雲嘉民眾來看展。

陳銘鏡今天接受中央社記者訪問表示，這應是60年來第一次中國書法學會在嘉義市舉行展覽，展出200多件書法，作者曾獲國家文藝獎、吳三連文藝獎、全球中華文化薪傳獎、中山文藝獎及全國各大比賽首獎，每幅都是精品。

陳銘鏡說，此次展出最引人注目的是于右任的「後天下而樂、祝大道之行」墨寶，中國書法學會就是于右任在西元1962年倡導成立。

「周甲墨香揚萬里-中國書法學會六十週年國際展」即日起至4月3日在嘉義市文化局3、4樓展覽室舉行，陳銘鏡邀請雲嘉民眾來看展。（編輯：謝雅竹）1110319

「周甲墨香揚萬里–中國書法學會六十周年國際展」巡迴展第2場前進嘉義市展出，19日舉辦開幕式，學會理事長陳銘鏡（右2）、嘉義市長黃敏惠（右3）、前監察院長張博雅（右4）、嘉義市副議長蘇澤峰（左4）出席剪綵。中央社記者蔡智明攝 111年3月19日
「周甲墨香揚萬里–中國書法學會六十周年國際展」巡迴展第2場前進嘉義市展出，19日舉辦開幕式，學會理事長陳銘鏡（右2）、嘉義市長黃敏惠（右3）、前監察院長張博雅（右4）、嘉義市副議長蘇澤峰（左4）出席剪綵。中央社記者蔡智明攝 111年3月19日
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