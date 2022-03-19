菅宮勝太郎宅落成 賴副總統：台日情感要持續下去

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）已有90年歷史的「麻荖漏」支廳長菅宮勝太郎古屋，今天修繕落成，副總統賴清德應邀參加。他說，這古屋就像美麗的花朵，香味聯繫著台日民心，這份情感要持續下去。

位於台東縣成功鎮中山東路的台灣基督長老教會東部中會新港教會的菅宮勝太郎宅，是一棟集政治、經濟、醫療、宗教重要意義的老屋，也是中南部及東部唯一的一棟2層樓日式建築。

過去因老舊和颱風侵襲，2014年後出現頹圮和坍塌，後來經過幾任牧師募款和立法委員劉櫂豪協助向文化部爭取新台幣1840萬元修繕，還原風貌今天落成。

賴副總統致詞說，能獲邀參加這個活動他非常感動，這棟古屋在牧師一棒接一棒，劉櫂豪委員穿針連線爭取中央支援下，以及台東縣政府和成功鎮大家的共同努力下完工。

他說，古屋落成保護了過去90年來的歷史紀錄，菅宮勝太郎開闢了新港漁港（成功鎮漁港）還有周邊道路，奠定成功鎮發展的基礎，因為他愛新港所以在1932年蓋了這棟房子，退休後沒回去日本，選擇留在新港。

菅宮勝太郎最喜歡的事，就是在坐在2樓看著他為當地民眾蓋起來的漁港，這是他覺得最幸福的事，這房子他住了11年，1943年病逝，遺願要埋骨新港，希望自己化為泥土，「我們何其有幸，在這麼多年後共同見證開出芬芳的花朵（古屋），這芬芳花朵的香味也聯繫著日本和台灣民眾的心」。

賴副總統說，台日關係非常密切，就像家人感情一樣，除了這幾年日本和台灣遭遇天然災害，互相協助外，這古屋也見證台日淵源深厚的原因，這次疫情日本給台灣口罩或是防疫物資的協助，還有欠缺疫苗的時候，給我們450萬劑。

未來台灣和日本要合作的地方很多，現在世界有140幾個國家或地區號召要淨能轉型，及因應氣候變遷的問題，再者地緣政治關係的變化或後疫情時代，產業鏈再重組，台灣和日本剛好互補，不管是印太的和平穩定，台日要團結合作，或是在經濟發展、面對經濟氣候變遷，台日也應該站在一起，成為一個團隊，這份感情要持續下去，一起為未來打拚。

菅宮勝太郎的曾孫女斯波薰在日本透過影片說，恭喜老屋完成修建，感謝大家，透過台灣這邊的努力，她才了解到曾祖父的故事。2017年10月她和阿姨到成功鎮，當時大家熱情的接待與美麗的海岸線直到現在記憶猶新，「這也讓我愛上了成功鎮」，期待讓更多朋友前往這獨具風味的東岸小鎮。

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台灣基督長老教會東部中會新港教會新聞稿表示，1922年11月，一紙公文，讓菅宮勝太郎來到台東偏遠的濱海小鎮「麻荖漏」，身為支廳長，性格樸實的菅宮勝太郎致力於規劃建設港口、城鎮棋盤式街道、下水道及開闢台11線公路等基礎建設，並引入日本漁村鏢旗魚的技術，讓新建的「新港」成為東海岸最大的漁港、全台72%的旗魚皆源於此的優良產地，也讓「麻荖漏」更名為「新港」。

1932年才剛建好新港，一紙公文，又要讓菅宮勝太郎離去，此時的菅宮勝太郎寧可辭官也要親身守護他一手打造的新港，因此建築了可以眺望新港漁港的居所，而他最大的享受，就是在2樓陽台，一邊喝著咖啡，一邊看著有家鄉感覺的新港漁港，直到1943年3月因病逝世，葬於新港（現成功商水校園），從此化為新港的塵土永遠守護，他的古宅今天修繕落成。（編輯:黃世雅）1110319

位於台東縣成功鎮的「菅宮勝太郎故宅」已有90年歷史，過去因老舊和颱風侵襲，於2014年後出現頹圮和坍塌，後來經過幾任牧師募款和民進黨立委劉櫂豪協助向文化部爭取經費修繕，19日舉行落成典禮，再現風華。中央社記者盧太城台東攝 111年3月19日