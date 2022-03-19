屏東半島歌謠祭千人傳唱 歌聲撼動百年古城

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2022屏東半島歌謠祭重頭戲「半島火花」19日晚間登場，包含民謠傳藝師、幼兒園、國中與國小學生及加入演出的藝人小嫻等上千人一同站上古城牆齊唱「守牛調」和「半島風聲相放伴」，震撼全場。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月19日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東半島歌謠祭重頭戲「半島火花」今晚登場，由台北愛樂管弦樂團協領上千名恆春孩子、民謠傳藝師共譜的「恆春山海交響曲」，響亮百年古城，感動滿場觀眾。

縣長潘孟安致詞表示，歷經多年的文化扎根，恆春民謠傳承已開花結果，從地方音樂慶典，近幾年更走向了世界舞台，2015年千人傳唱曾創下金氏世界紀錄，今年的千人傳唱更上一層樓。

潘孟安表示，今年跨國邀請美國漫威作曲家將恆春民謠改編為「恆春山海交響曲」，由台北愛樂管弦樂團現場演奏，從最原汁原味的民謠到最國際的電影交響樂，融合在5個舞台不斷切換，交織精彩的半島火花，再度為民謠傳承寫下精彩的一頁。

半島歌謠祭自恆春國際民謠節轉型以來進入第4年，去年受疫情影響延期至今年3月18日至20日辦理，並以「半島火花」、「老調新聲」、「光影戲」、「半島來跳舞」、「詩市集」等5大活動呈現民謠魅力。

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半島歌謠祭今晚開幕秀，國寶級傳藝師陳英以一曲經典的「思想起」，唱出世代傳承的生活文化；千名民謠傳藝師、幼兒園、國中小學生及加入演出的藝人小嫻，站上古城牆齊唱「守牛調」和「半島風聲相放伴」，震撼全場，許多民眾紛紛拿出手機錄影，記錄感人的時刻。

縣府文化處表示，20日的壓軸表演，分別有泥灘地浪人、海島青年實驗室、張昌傑爵士四重奏及Sonus de Gaia大地之歌等不同樂團輪番上場。（編輯：謝雅竹）1110319

2022屏東半島歌謠祭重頭戲「半島火花」19日晚間盛大登場，由台北愛樂管弦樂團協領上千名恆春孩子、民謠傳藝師共譜的「恆春山海交響曲」，響亮百年古城，（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月19日