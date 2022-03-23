瑞典作家伊娃．林斯楚 獲頒2022年林格倫文學獎

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2022年的阿斯特麗德．林格倫文學獎由瑞典作家、插畫家伊娃．林斯楚獲得。（圖取自維基共享資源；作者Rebecka Uhlin，CC BY 3.0）

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩23日專電）2022年的阿斯特麗德．林格倫文學獎（Astrid Lindgren Memorial Award）昨天公布結果，由瑞典作家、插畫家伊娃．林斯楚（Eva Lindström）獲得。

林斯楚的畫風獨到，繪本作品充滿哲學、生活智慧以及幽默感，極具原創性。

林格倫文學獎的評審評論指出，伊娃．林斯楚充滿謎樣色彩的圖畫作品中，變化是常態。「樹可以搬到國外、狗大量思考、物品為了出現而消失…孩子、大人、動物之間的界線是流動的」。在無比嚴肅卻又奔放的幽默感中，這些角色跟作品中幾個恆常不變的問題不斷角力：「我們是誰？我們要往哪裡去？誰拿了我們的帽子？」

林斯楚生於1952年，是知名的瑞典插畫家與繪本作家，獨自出版的繪本超過30本，跟其他創作者共同出版的繪本也不少。此外， 她還做了3支動畫短片，是作品多元、產量豐富的創作者。

林斯楚的第一本童書繪本「貓毛帽」（Kattmössan）出版於1988年，曾被改編成舞台劇、音樂劇。

林斯楚也是瑞典奧古斯特文學獎（Augustpriset）2013年的得主；2011、2018年林斯楚的作品也兩度得到瑞典雪球獎（Snöbollen）年度繪本的肯定。她的最新作品「我們所向披靡」（Ingenting är omöjligt för oss）在2021年出版後廣獲好評。

台灣資深繪本推廣者吳文君得知林斯楚得獎後表示，瑞典是倡議兒童人權的國度，兒童文學作家阿斯特麗德．林格倫創造的經典角色「長襪皮皮」，她淘氣、活潑、勇敢、不畏懼權勢的健康人格，依然留在每一位不輕易放棄內在小孩的成人心中。

吳文君評論，林斯楚的繪本故事說的就是普遍的人權。

吳文君說，閱讀林斯楚的繪本是一種內心飽滿富足的享受，一種對自己內在小孩的溫柔凝視和珍重疼愛。林斯楚的繪本故事不只關乎兒童人權，更讓人感受到人性普世價值的溫度。

她說，在林斯楚的繪本裡，讀者可以很放鬆、很自在、可以信賴他者，可以貼近大自然的狀態，讀者可以選擇、可以自由的活著，並且感受到生命的微小快樂，這就是人權。

林斯楚的部分作品被翻譯成多國語言，但目前尚未在台灣出版。

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阿斯特麗德‧林格倫是瑞典著名作家，2002年過世。為紀念她並促進世界兒童文學和少年文學發展，瑞典政府以其姓名設立此獎項，推廣兒童讀好故事的權利，每年選出一個對兒童與青少年文學有獨特貢獻的個人或組織，頒發獎項及高達500萬瑞典克朗（約新台幣1506萬元）的獎金。

今年共有來自71個國家、250位作家獲得提名。台灣知名繪本作家幾米也曾在2015年獲林格倫文學獎提名。（編輯：周永捷）1110323