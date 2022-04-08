麥當勞教父孫大強 80歲回首「荒遊一生」

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曾經代理麥當勞進台灣的孫大強8日在文大推廣教育部大夏藝廊舉行「荒遊一生・八十有感」創作分享會，他回首展望自己的人生旅程，並跟與會者分享。中央社記者鄭清元攝 111年4月8日

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）上個世紀將麥當勞引進台灣的企業家孫大強，近期出版散文集「荒遊一生」，細數華人在海外奮鬥歷程，還有他和美、中、台政商界交手的內幕，以及投資導演楊德昌拍電影的插曲，今天在台北舉行新書發表會。

孫大強人生際遇波瀾起伏，曾創造許多驚奇，他在書中卻謙稱自己「接觸過權貴才知道自己非廟堂之輩；嘗試過多種行業才領悟到自己無經商之才」，人到80歲才開始書寫及畫畫，只因人生點滴蕭瑟有如殘酒繞迴腸，吐出來，舒逸多了。

孫大強致詞時表示，他很少用中文寫作，16歲之前在香港受教育，之後就到澳洲、美國念書，連講中文的機會都很少，回台經商之後才密切接觸詩詞，發現這些用字很少、意思很深、沒有廢話的文字，很合他的心。孫大強說他從中文詩詞得到啟發，希望用簡單的文字，表達像一幅印象派畫作的感覺，「帶點詩意，浪漫的、濛濛的、模模糊糊的，字裡行間常有留白，給人更多想像空間」。

發表會由作家黃威融主持，現場包括作家舒國治、廣告人紀淵字等人出席。

孫大強在書中寫到童年記憶好像都在逃難，他生於天津，祖父及外祖父都是抗日名將，國共內戰期間舉家遷到香港，孫大強1962年前往澳洲完成高中學業，隔年前往美國讀書，博士論文未寫完卻因緣際會投入商場，成為將「史努比」周邊商品從美國推向亞洲的關鍵人物。

孫大強談到，他因「史努比」業務推展順利而受到重視，事業正要起飛，一次與好友開車從洛杉磯前往拉斯維加斯途中，看到麥當勞大排長龍，熱絡的狀況讓他們覺得有錢可賺，馬上致電麥當勞總部，從此開啟一段驚奇之旅。

孫大強提到與麥當勞交涉的細節，以及上「麥當勞大學」的震撼，歷經一波三折，終於在1983年成功將麥當勞引進台灣，影響台灣人的飲食及服務業型態。不過後來台灣團隊出現種種弊端，如每月公關費膨脹到200萬元，以及有人利用職務之便搞房地產，導致美國總部前來查帳，最終堅持拆夥。

孫大強在書中強調「負責人就是要負責」，屬下一切作為焉能推卸責任。

孫大強還談到在台成立廣告公司時認識導演陳耀圻，進而支持公共電視的戲劇節目，後來更成立製作公司，投資陳耀圻的電影「晚春情事」，以及楊德昌的電影「獨立時代」，並受邀前往參加坎城影展。（編輯：張芷瑄）1110408

曾經代理麥當勞進台灣的孫大強8日在文化大學推廣教育部大夏藝廊舉行「荒遊一生・八十有感」創作分享會，向與會者闡述繪畫理念。中央社記者鄭清元攝 111年4月8日

曾經代理麥當勞進台灣的孫大強（圖）8日在文化大學推廣教育部大夏藝廊舉辦「荒遊一生・八十有感」創作分享會。中央社記者鄭清元攝 111年4月8日

曾經代理麥當勞進台灣的孫大強（中）8日在文化大學推廣教育部大夏藝廊舉辦創作分享會，作家舒國治（左）與廣告人紀淵字（右）到場相挺並合影。中央社記者鄭清元攝 111年4月8日