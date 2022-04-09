台灣網漫市場／網漫賺錢也賺人氣 台灣作家走上數位平台鍍金

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（中央社記者吳家豪台北9日電）「社內相親」、「驅魔麵館」漫改劇爆紅，掀起一波回頭閱讀原著網漫風潮，連韓國明星搭飛機前都不忘下載網漫，儼然全民運動。韓國小學生把漫畫家視為既賺錢也賺人氣的熱門職業，台灣作家接受網漫平台薰陶後，也發現漫畫「鍍金」的秘密。

在升學主義至上的1990年代，每個禮拜期待當紅的「少年快報」出版，成了學生們的精神糧食。然而早期漫畫家收入不穩定，始終跟「鐵飯碗」沾不上邊，本土作者即使有興趣，也只能向現實低頭，頂多兼差試水溫。

如今漫畫連載轉為數位格式，讀者群隨著智慧型手機普及而擴大，漫畫家收入也不限於稿費，還可能獲得授權收入或廣告置入合作機會，足以養活自己。在LINE WEBTOON網漫平台上，已有8成台灣連載漫畫家願意當成全職工作。

●漫畫家身分鍍金 韓國小學生列入理想職業

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮曾任職於NAVER WEBTOON版權事業部與戰略研究部，熟悉台韓網漫市場。他接受中央社專訪時表示，韓國漫畫早期以紙本出版為主，很多人認為當漫畫家不能賺錢，後來漫畫閱讀載具改成PC、電腦，直到10幾年前智慧型手機崛起，漫畫形式也跟著調整。

網漫平台LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮（圖）接受中央社專訪表示，平台積極協助台灣漫畫輸出海外，部分作家的海外授權收入甚至超過台灣稿費收入。（LINE WEBTOON提供）中央社記者吳家豪傳真 111年4月9日

「目前韓國人口大約一半有看漫畫，很多小學生都希望當漫畫家，因為當漫畫家能賺錢、賺人氣」，崔準榮說，在小學生眼裡，YouTuber、網路漫畫家都是網路上的內容創作者，相當受歡迎，也凸顯內容產業前景看好。

崔準榮直言，10年前如果韓國小孩想當漫畫家，父母肯定拒絕，現在父母會鼓勵小孩把漫畫家當成職業，社會氛圍截然不同。

韓國網漫平台NAVER WEBTOON針對國際市場設立LINE WEBTOON，全球下載量已超過2億次，今年1月全球用戶突破8200萬人。台灣LINE WEBTOON有750部海外翻譯及本土作品，每月活躍用戶約150萬人，其中80%是手機用戶。

根據LINE WEBTOON去年公布的統計，2020年全球簽約漫畫家年收入最高可達1060萬美元（約新台幣3.18億元），平均收入約23.8萬美元；台灣漫畫家收入則沒有對外公布。

正因為韓國網漫用戶群非常廣大，品牌公司例如三星也找上門洽談商業合作，還有影視公司探詢網漫影視化的可能性。崔準榮坦言，4、5年前開始談影視化案子時，他還抱著半信半疑的心情，不確定能否成功，等到漫改電影「與神同行」、漫改劇「殭屍校園」大獲好評後，影視公司的態度也變得更積極。

●紙媒式「微條漫」興起 漫畫出版更扁平

2014年LINE WEBTOON進軍台灣漫畫市場，發現當時產業環境與20年前的韓國相去不遠，多數漫畫都從國外引進，本土作品寥寥無幾。

部分原因要追溯到1966年台灣政府頒布「編印連環圖書輔導辦法」，所有漫畫出版前都要送審，導致發行量銳減，直到1987年廢止這項法令，本土創作出現約20年空窗期。1972年台灣與日本斷交，放寬日本漫畫送審，坊間開始大量販售無授權的日本漫畫，成為租書店主力刊物和學生族最愛。

在2000年前，台灣租書店最熱門的漫畫週刊不外乎「熱門少年TOP」、「寶島少年」、「新少年快報」，每到發售日當天，總有好幾個人排隊等著看這幾本「限內閱」的雜誌，期待「七龍珠」、「灌籃高手」、「麻辣教師GTO」的新劇情；由於需求暴增，台灣租書店總數一度達到4000家。

受到紙媒不景氣影響，2000年後台灣多本漫畫雜誌陸續停刊，但漫畫產業並未因此蕭條，反而加速轉型走向數位化。2010年後智慧型手機逐漸普及，以手機滑動瀏覽、不需翻頁的「條漫」應運而生，逐漸成為現在大家熟知的網路漫畫格式，特色在於手機介面往下滑的閱讀方式可以產生期待感。

數位平台的崛起，也讓漫畫出版流程更加扁平化。以往出版社負責發行、銷售等業務，鮮少有管道接觸讀者了解對作品的反應，現在漫畫家透過數位平台的留言，可以取得第一手的讀者意見，也能透過私人粉專或Instagram帳號與讀者互動對話。相較過去漫畫家創作多半只能「埋頭苦幹」，網漫平台的開放性吸引更多年輕創作者投入，帶動本土漫畫市場起死回生。

●8年培育百位本土漫畫家 付費模式立大功

LINE WEBTOON來台8年，除了引進海外人氣作品，也培育超過百位台灣漫畫作者，上架百部作品。本土運動漫畫「宅男打籃球」從2015年開始連載，發表超過300話，將在今年第2季拍成影集。去年拿下10大熱門作品第2名的「我與教授難以啟齒」作者烏鴉小翼也是台灣漫畫家，已登上泰國和印尼連載。

崔準榮回想2014年LINE WEBTOON來台，「當時台灣漫畫家都問我們，可以賺到錢嗎？大部分是兼職作家，白天去公司上班，晚上畫漫畫。」

從2018年開始，LINE WEBTOON引進付費模式，漫畫家原本只能拿稿費，現在還可以獲得讀者付費提前解鎖下週話次的「搶先看」分潤、針對完結作品推出的「追漫券」等收入，增加平台和漫畫家的營收。因此，目前正在連載的30部台灣作品中，80%漫畫家都是全職，比例越來越高。

由於讀者養成付費習慣，台灣LINE WEBTOON 2020年和2021年付費用戶數都成長40%；2020年台灣營收成長100%，2021年營收成長80%。

崔準榮指出，LINE WEBTOON也積極協助台灣漫畫輸出海外，平台目前在100多個國家上線，已推出10種語言，會整理及翻譯值得推薦的台灣作品給其他地區負責人進行評估，現在已經有40部台灣作品走上國際舞台連載，有些作家的海外授權收入甚至超過台灣稿費收入。

觀察台灣漫畫輸出海外的成功要件，崔準榮認為，素材需要有一定的接受度，不能太過在地化，例如只有台灣讀者知道的民間傳說，其他國家用戶會比較難產生共鳴。相較之下，愛情類和校園類故事更受到海外讀者歡迎。

針對另一個網漫平台KAKAO WEBTOON去年6月進軍台灣，崔準榮認為，當初LINE WEBTOON來台目標是擴大本土漫畫市場，才有利於發展LINE WEBTOON的事業，現在有更多同業加入，其實抱持歡迎的態度，視為「夥伴」一起在台灣做生意，擴大台灣用戶群，否則就算LINE WEBTOON拿走全部市場也沒意義。（編輯：張良知、林淑媛）1110409