台灣燈會再獲謬思設計肯定 一舉拿4鉑金獎2金獎

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2022台灣燈會在高雄，榮獲美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）肯定，包含「愛河灣主燈–光啟愛河灣」等4項作品拿下燈光設計最高榮譽鉑金獎。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）2022台灣燈會在高雄獲美國謬思設計大獎肯定，4項作品拿下燈光設計鉑金獎、2項獲概念設計與燈光設計金獎。高雄市長陳其邁說，燈會透過「光」讓人看見高雄的璀璨與潛力。

2月底落幕的「台灣燈會在高雄」參觀人次破千萬，精彩內容廣獲讚譽。今天再傳捷報「2022台灣燈會在高雄整體規劃」、「愛河灣主燈-光啟愛河灣」、「千手光劍：機械手臂光之展演」、「聚光台灣．虎星高照—無人機展演」4項目獲得2022美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）燈光設計最高榮譽鉑金獎肯定。

此外，「船愛—虛實光影歌仔音樂劇」、「愛河智慧燈光控制系統改造」2個項目也分別獲得「概念設計」金獎與「燈光設計」金獎。

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿表示，「2022台灣燈會在高雄」創下許多記錄與話題，不只民調滿意度高達81%，更讓87%高雄市民感到光榮，透過「光」讓人看見高雄的璀璨與潛力，精采畫面成為令人引以為傲的高雄記憶。感謝國際獎項的肯定，和大眾對燈會的喜愛，不但提昇台灣與高雄的國際聲量與創意能量，也從高雄在地亮出國際光芒。

負責燈會總策畫的高雄副市長史哲表示，燈會以突破性思考，運用科技打破傳統，衛武營、愛河灣雙主場規劃，各種結合城市代表地景的主燈，還有令人震撼的無人機演出。獲得國際大獎肯定，讓高雄更具信心邁向下半年度台灣文博會、台灣設計大展的挑戰。

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高雄市文化局長王文翠表示，加上日前公布輕軌列車「微光流動」獲謬思設計大獎概念設計銀獎，及平行展「高雄國際貨櫃藝術節」作品「謐靜立方」獲得Rethinking the Future Awards 2022快閃建築物首獎，至今已累計入手8項國際大獎，是十分難得的城市榮耀。

高雄市觀光局長周玲妏則表示，山、海、河、港、船，造就與眾不同的高雄，燈會延續這樣的精神，以光的各種形式建構，透過燈會把設計、城市治理、照明環境美學概念導入，讓燈光翻轉城市空間與節慶活動的思考與想像。（編輯：郭諭儒）1110415