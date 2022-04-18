北市交首席指揮殷巴爾再續3年 將首度合作歌劇

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）指揮殷巴爾應台北市立交響樂團之邀將再續一任3年首席指揮，未來除馬勒外，也將重心轉往蕭斯塔科維契、布魯克納及伯恩斯坦的交響曲，並規劃歌劇製作，展現古典樂全方位能量。

台北市立交響樂團今天舉行記者會，宣告伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）將自今年8月續任，任期自2022年8月至2025年7月。殷巴爾表示，很開心可以繼續跟北市交一起工作，「我希望建立樂團在曲目上的完整性，讓樂團了解每一個作曲家的樂曲，也開發樂團的深度。」

對於下一個任期的目標，殷巴爾表示，計畫推出柴可夫斯基、蕭斯塔科維契、布魯克納及伯恩斯坦的交響曲，也正在規劃歌劇「奧泰羅」製作，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸明朗之際，維持北市交的演奏水準。

殷巴爾表示，希望北市交如果預算到位以及全球疫情狀態逐漸穩定，將規劃用音樂與其他國家包括以色列展開新的計畫，拓展北市交國際音樂能量。

北市交團長宋威德表示，歷經4次隔離，80多歲的殷巴爾總是如期訪台與北市交一起演出，讓樂團躁動的心可以冷靜下來，非常難得。

宋威德表示，在大師面前，年過半百的北市交就像個年輕孩子，可以盡情展現音樂的青春活力，「大師沒有喊累，樂團也充滿收穫。」宋威德說，殷巴爾在任3年，樂團弦樂更豐富，管樂更流暢，這都是大師與樂團共創的成績單。

殷巴爾以馬勒、布魯克納及蕭斯塔科維契的詮釋深受國際讚譽，任期內原本計畫將完成馬勒交響曲全集，但受疫情影響，今年4月至5月，北市交將演出馬勒「第9號交響曲」及「第10號交響曲」庫克版的演出。

今年北市交與殷巴爾也將發行首張實況錄音專輯「殷巴爾in Taipei－貝多芬第6、7號交響曲」，專輯中段殷巴爾力求忠實呈現作曲家本意，例如要求弦樂減少抖音、管樂強調歌唱線條，樂句不誇張，營造出傳統樸質的音響，展現古典樂派經典的時代風格。

除了實體CD，北市交也首度加入網路串流，在各大音樂串流平台都能欣賞到這張專輯。

北市交2022上半年樂季5場大師系列音樂會除了馬勒交響曲，還包括蕭斯塔科維契第11號交響曲「1905」、拉威爾「達芙尼和克羅伊」第1號與第2號組曲等；合作獨奏家包括小提琴家魏靖儀以及首度合作的大提琴家高炳坤等人。（編輯：張雅淨）1110418