唐美雲演武則天 探看事業女強人背後真實處境

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唐美雲歌仔戲團20日在國家戲劇院演舉行彩排記者會，演員唐美雲（右）、唐文華（左）合作演出「冥遊記：帝王之宴」，不僅在演出和唱功上自我挑戰，也力求細緻呈現。中央社記者趙世勳攝 111年4月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）今年是唐美雲歌仔戲團創團25周年，劇團應兩廳院國際藝術節之邀推出「冥遊記-帝王之宴」，由唐美雲飾演一代女皇武則天，以女性視角探看事業女強人的真實處境。

台北國家兩廳院今天發布新聞稿表示，「冥遊記-帝王之宴」創作靈感來自敦煌變文「唐太宗入冥記」，編劇陳健星大膽虛構女皇武則天一趟冥界之旅，對塵封久遠的歷史開啟新的詮釋空間。

劇情中武則天上有「強大公婆」唐太宗李世民與長孫皇后，下有正處在叛逆期的兒子李弘跟李賢，身旁又有以孝順著稱的丈夫高宗李治，一家三代齊聚一堂，透過一場鬧熱精彩的「家宴」映射出千古女性真實的處境。

陳健星表示，除了角色之間有趣的對話往來之外，這齣戲希望讓大家看見事業成就超凡的女強人走在自我實現的人生道路上，又要兼顧女性在家庭中的角色，其中辛苦的情緒掙扎。

陳健星特別挑選唐美雲演出這個她從未演出過的武則天角色，「劇中晚年武則天所面臨的處境，與唐美雲身為一團之長的女性領導者身分與一路走來的生命經驗，都有重疊之處」。陳健星希望這個角色可以讓唐美雲發揮深厚戲曲功底，詮釋女皇難以言說的複雜心境。

唐美雲表示，圓滿忙完母親後事，她重進排練場，戲中只要提到親情、母子的部分，唐美雲就特別有感受，「外人看來也許風光，但一路走來直到戲的最後一幕，我都特別有感」。唐美雲說有太多電視跟電影都以武則天為主角，「但這次我們想呈現一個能讓觀眾耳目一新的武則天，站在女性觀點上來審視她的一生」。

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這次也特別邀請到國光劇團當家老生唐文華跨界挑戰演出歌仔戲，飾演李世民。唐文華表示，他很開心可以跟歌仔戲合作，「我就像學生從零開始，重新學習，很少人看到60歲還在重新學台語，我就是」。唐文華說，很感謝小咪老師和秀年老師都給他很多鼓勵，希望大家進場支持。

這次劇團邀請傳藝金曲最佳導演戴君芳，服裝設計林詩昌，舞台設計王世信以及灣聲樂團音樂總監李哲藝量身打造音樂。「冥遊記-帝王之宴」將於4月21日到4月24日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：陳仁華）1110420

唐美雲歌仔戲團推出25週年全新大作「冥遊記：帝王之宴」，20日在台北國家戲劇院舉行彩排記者會，劇本靈感來自敦煌變文「唐太宗入冥記」，大膽虛構女皇武則天的一趟冥界之旅，對塵封久遠的歷史開啟新的詮釋空間。圖為劇團全體成員於台上合影留念。中央社記者趙世勳攝 111年4月20日

唐美雲歌仔戲團創團25週年，推出新作「冥遊記：帝王之宴」，全劇大膽虛構女皇武曌的一趟冥界之旅，以一場鬧熱精彩的「家宴」，映射出千古女性的真實處境。中央社記者趙世勳攝 111年4月20日

唐美雲歌仔戲團25週年全新大戲「冥遊記：帝王之宴」20日在台北國家戲劇院進行彩排，全劇創作靈感來自敦煌變文「唐太宗入冥記」，編劇陳健星大膽虛構女皇武則天的一趟冥界之旅，對塵封久遠的歷史開啟新詮釋空間。圖為彩排演出畫面。中央社記者趙世勳攝 111年4月20日