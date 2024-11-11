「孟婆客棧」外傳掀風潮 唐美雲大玩穿越告白至親

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）唐美雲歌仔戲團創團邁入第27年，持續走出新路，本週帶來登上國家戲劇院新作「孟婆客棧：冥星雙飛俠」，延續電視劇版設定大玩穿越哽，開演前2個月即達95%亮眼售票率。

兩廳院指出，「孟婆客棧」最初為唐美雲歌仔戲團的舞台劇作品，接續推出電視劇廣受好評，今年更將其重新搬入劇場推出外傳。「孟婆客棧：冥星雙飛俠」由傳藝金曲獎雙金編導組合戴君芳、陳健星再度聯手，靈感來自「聊齋誌異」中「席方平」的短篇章節。

編劇陳健星分享，這個故事激發他對死後世界的好奇，便以他的想像刻畫出「孟婆宇宙」，更大玩「穿越」與「戲中戲」創意，企圖以幽默詼諧的方式探討親情、生死等沉重議題。

「為什麼最親近的家人，會變成最遠的關係？」唐美雲歌仔戲團藝術總監唐美雲透露，不管在排練或演出，只要聽到蔡振南唱出這個關鍵唱段時，她就會哭到不能自己。

唐美雲同時藉由作品拋出許多自身疑問：「人是否在生前真能了無遺憾？」「喝了孟婆湯後，是否還願意再遇見上輩子的至親之人？」等，彷彿像一封寫給已故母親的信，她也希望透過故事帶領觀眾在笑聲中面對人生遺憾，找到共鳴。

唐美雲強調，雖有先前舞台劇與電視版的基礎，但全劇除了「孟婆客棧」這4個字一樣以外，其它都是全新的，無論觀眾是否有看過先前版本，都可以得到截然不同的體驗。

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故事延續電視劇背景設定，冥界「孟婆客棧」專門接待那些心懷遺憾、不願轉世的亡者，為他們實現最後的心願。新任客棧老闆萬千帆（唐美雲飾）意外穿越進一本武俠小說中，變身為俠客青冥，與女扮男裝的師妹流星在武林中行俠仗義，過程充滿驚險與爆笑，同時帶出與親情羈絆的深刻情感。

卡司不僅有歌仔戲金三角唐美雲、許秀年、小咪，還有蔡振南、方馨、許富凱、方宥心4名電視劇原班人馬及國光劇團唐文華跨界加入，在180分鐘裡伴隨觀眾流連古今。全劇14日至17日在國家戲劇院登台，因應4場演出一票難求，貴賓包廂加開熱賣中。（編輯：李亨山）1131111

唐美雲歌仔戲團新作「孟婆客棧：冥星雙飛俠」登上國家戲劇院，「人間國寶」資深歌仔戲演員小咪（陳鳳桂）（中）參與演出並扮演關鍵角色。（國家兩廳院提供，蔡耀徵攝影）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月11日