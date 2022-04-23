世界閱讀日 總統推薦茶金歲月等4本書

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（中央社記者溫貴香台北23日電）今天是世界閱讀日，總統蔡英文表示，前陣子因為居家隔離，晚上在家的時候，她也讀了幾本值得分享給大家的好書，分別是茶金歲月、合境平安、小大人的公衛素養課、活著的每一天等4本書。

總統蔡英文今天在臉書發文表示，這幾天，街頭上的人少了許多，不論是居家隔離或自主在家防疫，她謝謝大家，共同為防疫來努力。

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今天適逢世界閱讀日，總統說，沒有出門的時候，閱讀是非常不錯的休閒活動。總統此次推薦的4本書分別是，茶金歲月：北埔姜阿新洋樓的故事（聯經）；合境平安（皇冠）；小大人的公衛素養課（親子天下）；活著的每一天：譚美．達克沃絲回憶錄（八旗）。

總統希望透過推薦這幾本書，大家可以對台灣的地方發展、傳統文化，甚至是世界現今的挑戰，都有更深入的了解。她也期待國人從閱讀中獲得啟發與力量，來面對各項考驗。（編輯：楊凱翔）1110423