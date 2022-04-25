疫情降低觀眾進場意願 李永得：盡力協助藝文團隊

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）疫情升溫，藝文團體表演節目雖然沒取消，但觀眾進場意願降低。文化部長李永得今天在立法院教育及文化委員會接受質詢時表示，下週將召開座談會，盡力協助藝文團隊彌補損失。

李永得回答國民黨立委楊瓊瓔質詢時表示，文化部知道藝術表演團體更辛苦，現在新增的狀況是，很多表演繼續進行，但觀眾沒有進場意願，票房少了2到3成。其他也有因為團隊或拍攝團隊成員居家隔離，導致演出被取消，文化部會協助彌補損失，下週將跟表演藝術相關公協會一起討論。

李永得表示，文化部配合行政院「紓困4.0」政策，辦理「藝文紓困4.0」相關補助措施，以全面性照顧各類型藝文產業及藝文工作者。民國110年推出「積極性藝文紓困補助計畫」，以藝文人才不流失、創作能量不中斷、提升數位運用及傳播等目標辦理補助，持續協助藝文產業。

文化部資料顯示，截至今年4月19日止，「藝文紓困4.0」總預算新台幣45.49億元，累計執行數39.16億元，預算執行率為86.08%。主要成果包括紓困補助，其中自然人共核定3萬2312件，事業共核定5971件，總計核定金額達24.17億元；核貸101件演藝團體紓困貸款，金額約2億元；積極性藝文紓困共核定2229件，金額達12.53億元。

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近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，紓困振興特別條例擬延長以因應未來變化。考量疫情影響將再次衝擊藝文產業，行政院函請立法院同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間延長至112年6月30日，文化部也會配合辦理。

文化部表示，文化部也會持續補助「2022台北國際書展」、「2022台灣文博會」參展單位的展位費，最高可達7成；還有協助國片聯合行銷等計畫。（編輯：張雅淨）1110425