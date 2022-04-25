「國王排名」作者自傳漫畫 自述中年暴紅背後辛酸

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（中央社記者王寶兒台北25日電）日本漫畫「國王排名」隨同名動畫播出，在台灣、日本累積高人氣。原作漫畫家十日草輔近期在台灣推出自傳漫畫，講述當年中年無業的他，如何奮起完成「國王排名」的故事。

「國王排名」的主角是失聰、說話結巴且身體孱弱的王子波吉，然而他的父親不但力量奇大無比，還是世界排名第一的國王。波吉很仰慕父親，也希望遵守與亡母的約定，成為世界最出色的國王，但因為他的力量不被眾人信任，無法繼承王位，因而踏上鍛鍊自我的旅程。

波吉的故事也如同十日草輔追逐漫畫家之夢的人生寫照。十日草輔在「波吉的誕生：41歲離職重拾畫家夢，國王排名作者自傳漫畫」書中分享，他在23歲曾以漫畫家為人生目標，積極投報獎項、向出版社毛遂自薦等，但始終未能迎來機會，每天只吃兩餐，一餐還要靠喝加糖熱牛奶充飢，這樣的日子過了3年多。

迫於基本生活費所需，十日草輔只能去找其他工作，但26歲才初入職場的他，不管是找工作還是與他人相處，都並非容易之事，終於摸索出自己的職場生存之道時，他也漸漸放棄漫畫家的夢想。直到41歲，他因緣際會又接觸到繪畫，不但點燃他的熱情，也讓他辭去工作，決心要靠繪畫維生。

經過曲折的2年時光，十日草輔在43歲的某天半夜，發現自己在漫畫網站投稿的免費漫畫「國王排名」突然收到非常多閱覽數。原先連載一年半只能獲得100萬瀏覽次數的漫畫，因為受到讀者在推特推薦，一天的瀏覽次數就上漲到1500萬。

「國王排名」漫畫目前在網路點擊次數已經超過5000萬次。2017年在網路爆紅後，也吸引出版社推出單行本，系列銷售現今已突破50萬冊，更改編為同名動畫，2021年起播出。

十日草輔透過自傳漫畫表示，希望透過漫畫將自己的經驗分享給大家，「失敗了又有什麼關係？只要勇敢向前踏出一步，就會有所成長」。（編輯：陳仁華）1110425