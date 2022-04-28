金點新秀設計獎揭曉入圍名單 654件作品晉級

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2022金點新秀設計獎入圍名單28日揭曉，今年首度增設「金點新秀包裝設計特別獎」，由台灣藝術大學視覺傳達設計學系學生打造作品TOFU也入圍包裝設計特別獎決審，透過巧思翻玩出不同的豆腐包裝。（台灣設計研究院提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）金點新秀設計獎今天公布2022年入圍決審名單，今年共4821件作品報名，有654件作品將在各類獎項角逐年度大獎。凡入圍決審作品，都可獲「金點新秀入圍獎」的肯定。

台灣設計研究院今天透過新聞稿表示，今年度金點新秀設計獎9大類別及金點新秀包裝設計特別獎，共選出239件作品晉級決審；與永續循環經濟發展協進會共同舉辦的金點新秀循環設計特別獎，初審階段有25件出線；另由台灣優良設計協會辦理的金點新秀贊助特別獎，今年由47家國內知名企業或機關單位，共同評選出390件作品晉級決審。

特別的是，金點新秀包裝設計特別獎是今年首度增設的獎項，金點新秀包裝設計特別獎召集人李銘鈺表示，每個包裝都有其使命，不只關乎視覺表現，更牽涉功能性、材質、成本及運送等問題，也需要從消費者及業者的立場全面思考，因此能夠兼具這些考量的作品，更有機會脫穎而出。

例如今年入圍包裝設計特別獎決審作品TOFU，就透過包裝設計顛覆大眾對於豆腐的固有印象，讓豆腐在食用及與其他食材搭配上更饒富趣味和創意。

台灣設計研究院指出，今年各類別入圍作品精彩多元，展現了台灣設計新生代豐沛的創意能量。例如產品設計類入圍決審的「課本。課本。音樂盒－給兒童的開源音樂教具」，跨領域整合電腦、美勞及音樂等學科，設計一款無版權、完全開源的課程模組，讓所有人可以取得，製作出符合教學需求的音樂教具。

產品設計類召集人彭學致表示，今年參賽作品整體水準頗佳，他也建議學生在做好設計本身之外，也須重視設計溝通，思考如何在有限篇幅內，讓人快速掌握設計要點與後續產出的結果。

除產品設計類外，金點新秀設計獎9大類別另包含工藝設計類、傳達設計類、空間設計類、時尚設計類、數位影像設計類、數位互動設計類、社會設計類及產學合作設計類。

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台灣設計研究院表示，2022金點新秀設計獎9大參賽類別，將各評選出至少5名金點新秀設計獎得主，並另選出各類首獎金點新秀設計獎年度最佳設計獎1名；其中產品設計類因報名件數達1130件，將另增加金點新秀設計獎得獎名額6名；金點新秀包裝設計特別獎及金點新秀循環設計特別獎則將各選出3名得主。

2022金點新秀設計獎（含包裝設計與循環設計特別獎）及2022金點新秀贊助特別獎入圍決審名單，可分別至網站（https://bit.ly/3EXdupb）及（https://bit.ly/3rWj99V）查詢。（編輯：張雅淨）1110428