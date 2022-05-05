公視第7屆董監事候選人出爐 施振榮、黃心健入列

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華視新聞近日頻出包，文化部5日表示，行政院已再提名施振榮（圖）、黃心健等14名董事候選人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北5日電）華視新聞近日頻出包，文化部今天表示，行政院已再提名施振榮、黃心健等14名董事候選人，及劉啓群等4名監事候選人，預計9日下午召開審查會議，盼得到審查委員支持並通過。

根據「公共電視法」第2章第13條，公視基金會設董事會，由董事17人至21人組成，產生方式由立法院推舉11至15名社會公正人士組成審查委員會；董監事候選人則由行政院提名，透過文化部交由審查委員審查，每名候選人均須得到3/4委員票數，才得通過，之後再送請行政院聘任。

文化部表示，行政院先前於2019年9月2日提名之第7屆董事候選人只通過7位，尚需14名董事候選人待審查通過。

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文化部表示董事候選人包含，科文双融投資顧問股份有限公司董事長施振榮、東華大學民族語言與傳播學系教授孫嘉穗、台灣大學歷史學系專任教授陳翠蓮、政治大學傳播學院新聞系教授劉昌德、高雄師範大學客家文化研究所副教授洪馨蘭、媒體人平秀琳、作家朱國珍、鏡週刊文化組副總編輯李志德、台灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授林寬裕、台灣師範大學設計學系教授黃心健、台灣事實查核教育基金會教育總監黃兆徽、輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程主任林耀南、智冠科技股份有限公司董事長王俊博、國立政治大學廣播電視學系專任教授兼傳播學院院長郭力昕等14人。

監事候選人包含，台灣大學會計學系暨研究所專任教授劉啓群、中國文化大學大眾傳播學系專任教授王毓莉、政治大學會計系名譽教授馬秀如、電影製片高文宏等4人。（編輯：劉學源）1110505