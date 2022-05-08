攜手法國在台協會 麗寶國際雕塑雙年獎全球徵件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北8日電）麗寶文化藝術基金會攜手法國在台協會，共同主辦第6屆麗寶國際雕塑雙年獎，將以象徵「重生」的義大利文Rinascimento為主題，廣邀國際雕塑家參與，展望未來。

法國在台協會主任公孫孟透過麗寶文化藝術基金會新聞稿表示，很榮幸能邀請法國藝術家一起加入，如此能讓他們在台灣增加能見度，他們的作品也可讓大家欣賞，邀請所有國家的藝術家都能參加麗寶國際雕塑雙年獎的比賽徵件。

國立台灣藝術大學雕塑學系、國立台北藝術大學美術學院及日本沖繩縣立藝術大學此次將扮演協辦單位角色。麗寶文化藝術基金會表示，期望透過產官學合作，吸引全球藝術家共同參與，提昇台灣在國際間的高度與視野。

今年麗寶國際雕塑雙年獎主題Rinascimento，起源於14世紀的「文藝復興」一詞，也意即「重生」。麗寶文化藝術基金會盼望藉此打破東西方藝術藩籬，評審陣容也跨國際，包含法國石雕藝術家尼古拉貝杜（Nicolas Bertoux）、英國當代雕塑家傑森泰勒（Jason deCaires Taylor）、日本雕塑家波多野泉，以及台灣雕塑家黎志文、韓旭東等。

值得一提的是，傑森泰勒也是第3屆麗寶國際雕塑雙年獎得獎人，他以打造世界上首座水下雕塑公園聞名。

麗寶文化藝術基金會表示，麗寶國際雕塑雙年獎目前已累計58個國家、1000多名藝術家共同參與。本屆徵件取消50歲的年齡條件限制，只要年滿18歲以上、作品適合長久陳列，皆可共襄盛舉。獎項將在2023年3月公布初審入圍作品，並在同年10月舉行頒獎典禮。

第6屆麗寶國際雕塑雙年獎即日起開放徵件至12月30日截止。（編輯：張雅淨）1110508