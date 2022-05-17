德杜塞道夫國際舞蹈博覽會 台灣2舞團受邀參加

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蒂摩爾古薪舞集獲邀參加2022年德杜塞道夫國際舞蹈博覽會，將以「去排灣」舞作展現試圖「去除」關於原住民傳統舞蹈刻板印象的全新當代排灣樂舞創作。（蒂摩爾古薪舞集提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年5月17日

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）德國知名舞蹈平台杜塞道夫國際舞蹈博覽會將於8月舉行，文化部首度與衛武營攜手推薦台灣團隊，由蒂摩爾古薪舞集和TAI身體劇場入選，將赴大會展現台灣的舞蹈文化底蘊。

文化部今天發布新聞稿表示，今年台灣參展計畫由衛武營駐地藝術家周書毅共同策劃，連結衛武營「台灣舞蹈平台」，回顧過去兩年多來疫情之下，表演藝術幾度停擺又重啟的虛實年代。

周書毅扣緊TAIWAN ONLINE主軸，透過藝術家們反觀生命處境之間的連結與呼應，探尋不同距離的創作方法，對照本土到國際的連結，期待能帶出在疫情期間，這片土地上最真實的生活樣貌。

獲選的蒂摩爾古薪舞集將帶去「去排灣」舞作，該舞作由蒂摩爾古薪舞集與駐團編舞家林文中攜手合作，反映了編舞家長達一年多的駐地創作歷程；該作除表達這是一個「去」參訪部落的作品，也是一個試圖「去除」關於原住民傳統舞蹈刻版印象的全新當代排灣樂舞創作。

TAI身體劇場則將帶去與印尼艾可舞團合作的雙舞作Ita與AriAri，前者從亞洲移工們身處異地的身心狀態，探見不同文化與生命經驗的自我與他者；後者則從爪哇哲學出發，關照自我與無形陪伴者的精神連結。

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2年一次的德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會（Internationale Tanzmesse NRW）是全球最受矚目的專業現代舞蹈交流平台之一，2020年因疫情停辦，2年後再度重啟，內容包含劇場演出、交流工作坊、新作提案、主題講座、展覽等多元活動，每次舉辦吸引超過全球50個國家、約1600名專業舞蹈人士參與。

台灣自2008年起參與至今，已經連續第7次參展，受邀舞團包括許芳宜、無垢舞蹈劇場、周書毅（驫舞劇場）、孫尚綺、雲門2、黃翊、玫舞擊、丞舞製作團隊、劉彥成及劉冠詳等。今年預計將於8月31日至9月3日舉行。（編輯：屈享平）1110517