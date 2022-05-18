跨界藝術聯展20日登場 設計師施堉霖用愛護自然

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）服裝設計師施堉霖今天表示，結合時尚造形師、水彩藝術家、長笛音樂家，以冰川融化等發想，用愛回歸大地，展現守護自然與保育主題，20日將展出服裝設計、跨界藝術展。

施堉霖今天以新聞稿指出，透過藝術家聯展，希望讓大眾省思以愛回歸大地，保育動植物與自然共存，承傳下一代美好的環境。

他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響人類生存，但讓大自然復甦，遭破壞與汙染的環境有喘息的空間，城市也降低噪音。人類生存與自然界的互動，因果關係值得人們深思。

施堉霖表示，這次的服裝裝置藝術展，是將大自然的生態場景，投映轉化到服裝輪廓的細節，以半抽象半具象的強烈隱喻與象徵圖像，一針一線雕塑出來的剪裁工藝。

他說，作品融合受重視的自然生態新聞事件，包括澳洲曾發生的山林大火、熱帶雨林逐漸沙漠化、冰川裂縫融化等現象，除這些圖像融合在服裝上，並透過和平白鴿展現希望獲得大地的救贖，以破繭展翅的蝴蝶呈現萬象更新，呼應當代藝術美學，也鼓勵大眾對世界做出更好的選擇。

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施堉霖說，藝術家聯展包括留法長笛音樂家張維紓、時尚造形師鍾宜芝、水彩藝術家古雅仁等人；還特別邀請張維紓為山林河川、大地海洋、動植物演奏，盼疫情延燒之際，以音樂力量撫慰人心。

由國立台灣工藝研究發展中心等單位指導的這項聯展，將於5月20日至29日在新北市中和區中山路二段332巷的世界V1大樓舉行，受疫情影響採E-mail預約方式看展，聯繫電子郵件為520brian@gmail.com。（編輯：戴光育）1110518