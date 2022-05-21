「光」特展高美館開幕 百年啟蒙光照南方文藝復興

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「光－台灣文化的啟蒙與自覺」21日在高雄市立美術館開幕，高雄市長陳其邁（前右2）出席開幕活動，會後參觀藝術家黃土水作品「甘露水」等展品。中央社記者曾以寧攝 111年5月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展移師高雄市立美術館，今天開幕。展覽延續北師美術館展出內容，並重新梳理南台灣藝術發展脈絡，盼折射多元視角，展開新一波的南方文藝復興。

展現台灣文化協會成立年代，藝術家對社會脈動及關注的特展「光－台灣文化的啟蒙與自覺」4月24日於北師美術館展覽落幕，包含黃土水作品「甘露水」等多件藝術品移師高雄市立美術館重新佈展，今天開幕。

展覽延續原展內容，由「生命的恆流」、「風景的創造」、「大眾與摩登」與「自覺的現代性」4個子題出發。更延伸呈現1923年台灣文化協會本部南遷後的深化與轉進，新增多件作品，包含嘉義以南出身藝術家陳澄波、劉啟祥、林玉山、郭柏川等人創作，呈現南台灣文化軸線。

高雄市長陳其邁出席致詞表示，展覽揭示了台灣前輩藝術家們在黑暗中努力揭示新文化、追尋啟蒙的企盼與勇氣，在百年之後，台灣人民仍是以同樣的精神，踏著堅毅的步伐，勇敢向前。「甘露水」從塵封到被展出，不只找回美術歷史失落的部分，也象徵著台灣人的苦盡甘來與重生。

高美館館長李玉玲說明，這次特展不只是巡迴展，更重新梳理南台灣藝術發展脈絡，補綴南方新視點，期盼以「光」展作為邀請，與南部藝術家、藝文工作者和大眾共同探尋、編織、譜出屬於南方的新文化軸線，成為一場照向南方的「光之進行式」，盼透過引入「光」，折射出多元視角，展開新一波「南方文藝復興」。

開幕會上，有阮劇團演出「加入B會的人」劇作精華片段，並將賴和1932年發表的情詩「相思」譜成歌曲在現場演唱，對上世紀的藝術家作出迴響，感動許多現場參與的藝術家家屬。

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劉啟祥的大兒子劉耿一本身也是藝術家，並有作品在高美館展出，他今天與妻子曾雅雲一起出席看展。劉耿一告訴中央社記者，覺得展覽非常好，看了很有感觸。曾雅雲也說，在美術館開幕會中看到，不論戲劇、歌曲、畫作，都是台灣文化的一部分，覺得非常興奮，「原來從百年前就是以這樣的方向，一直延續到現在」。

高美館表示，特展在高美館1樓展出，將展到9月18日。高美館3樓常設展「大南方多元史觀特藏室－南方作為相遇之所」也有劉啟祥、林玉山等人作品，與「光」展主題相互輝映。6月起也將以「光的追尋」為題，陸續辦理多場跨域講座，深入淺出引導民眾認識文協時代與相關人物。（編輯：黃世雅）1110521

文化部次長李靜慧（左5起）、蕭宗煌及高雄市長陳其邁等人21日共同出席「光－台灣文化的啟蒙與自覺」高美館開幕活動，與藝術家黃土水作品「甘露水」合影。（高雄市立美術館提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月21日

「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展21日在高雄市立美術館開幕，阮劇團現場演出劇作「加入B會的人」精華片段，呈現當年有志青年參與台灣文化協會情景。中央社記者曾以寧攝 111年5月21日