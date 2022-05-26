曉劇場改造百年古蹟 開啟民間劇場新可能

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）深耕台北萬華多年，曉劇場自籌經費將百年古蹟打造成「萬座曉劇場」，今天正式開幕，曉劇場藝術總監鍾伯淵說，萬座曉劇場將以創新、共融、永續等3大面向開展台灣場館新面貌。

鍾伯淵今天在記者會上表示，早些年看法國陽光劇場、丹麥歐丁劇場、碧娜鮑許烏帕塔舞蹈劇場等，許多優秀團隊都從在地積蓄能量，在國際發光，這也激勵曉劇場的夥伴們決心不做劇場遊牧民族，努力創造一處劇團的家。

萬座曉劇場前身為日治時期的「台北製糖株式會社」建築之一，2003年由台北市政府指定為市定古蹟「糖廍文化園區」，由台北市文化局進行修繕後，糖廍文化園區B倉委由明華園戲劇總團進駐。

2019年底，台北市文化局透過辦理老房子計畫，公開徵求糖廍文化園區B倉的經營團隊，明華園戲劇總團將機會謙讓給曉劇場，萬座曉劇場就在這裡誕生。原定2020年開幕，受困於「修復再利用計畫」的行政流程與龐大經費缺口，原以為只要半年修復，曉劇場卻走了3年，但也幸運地閃過疫情。

鍾伯淵表示，萬座曉劇場以文學實驗、社區共融、國際連結3大區塊，建立場館獨特風格，也幫助團隊得以深化創作美學。

未來萬座曉劇場也將透過自辦節目、專業策展、同時開放演藝團隊租借使用，以萬華為據點，培養在地觀眾，並與學校、社會團體合作推廣表演藝術。

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曉劇場共同創辦人李孟融表示，表演藝術圈很需要像萬座曉劇場這樣，由民間劇團出發主導的國際串連平台，更具有彈性與能動性，對作品的篩選機制也相對自由多元。

鍾伯淵表示，國內目前擁有20x14米舞台的中小型劇場並不多，如果有劇團想提升創作規模，挑戰更大的場地，就很適合使用萬座曉劇場，「希望未來可以從萬座曉劇場連結牯嶺街小劇場，再到國家兩廳院，打造台北的表演藝術看戲走廊。」（編輯：張雅淨）1110526