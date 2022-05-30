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北美館2023年7月推楊德昌回顧展 追念大師身影

2022/5/30 13:44（5/30 15:21 更新）
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電影導演楊德昌今年逝世15週年，國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚（左）、楊德昌遺孀彭鎧立（中）、台北市立美術館館長王俊傑（右）共同簽訂「楊德昌回顧展」合約。（台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月30日
電影導演楊德昌今年逝世15週年，國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚（左）、楊德昌遺孀彭鎧立（中）、台北市立美術館館長王俊傑（右）共同簽訂「楊德昌回顧展」合約。（台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月30日
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（中央社記者王寶兒台北30日電）電影導演楊德昌今年逝世15週年，北美館館長王俊傑、影視聽中心董事長藍祖蔚和楊德昌遺孀彭鎧立共同簽訂「楊德昌回顧展」（展名暫訂）合約，預計明年7月中旬開展。

彭鎧立透過台北市立美術館表示，文物與展覽能在台北再度曝光，並成為重新面對世界的契機，對楊德昌非常重要，感謝國家影視聽中心和北美館一同促成這件很重要的事情。

北美館今天發布新聞稿表示，王俊傑、藍祖蔚與彭鎧立已於5月25日共同簽訂「楊德昌回顧展」與2部影片「獨立時代」（1994）、「麻將」（1996）數位修復的合作合約，回顧展預計預計由王俊傑與電影學者孫松榮共同策劃，並於北美館舉行回顧展與國際論壇，國家影視聽中心也將完整放映楊德昌的全部作品。

楊德昌為台灣新電影浪潮代表人物之一，創作生涯逾40年，斬獲國內外大獎，包含「恐怖份子」獲金馬獎最佳劇情片獎，「牯嶺街少年殺人事件」獲金馬獎最佳劇情片、最佳原著劇本及亞太影展最佳影片獎，「獨立時代」曾獲金馬獎最佳原著劇本獎，「麻將」則獲柏林影展評審團特別獎及新加坡國際電影節最佳導演獎。

2000年的「一一」更讓楊德昌獲得坎城電影節最佳導演獎，他也成為首名獲得此項殊榮的台灣導演，2007年獲第44屆金馬獎頒發終身成就獎。

此次北美館回顧展、影視聽中心修復計畫始於2019年，彭鎧立前往國家電影中心（現國家影視聽中心）洽談「獨立時代」與「麻將」數位修復，並寄存一批2000多件從未公開的楊德昌相關電影文物，完整地保留從中央電影公司時期，到楊德昌自立門戶電影公司時期的電影筆記、作品企劃書、劇本、書信、製作文件及眾多影音資料。

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國家影視廳中心歷經近3年相關文物造冊、數位化及判讀研究，攜手北美館將楊德昌電影文物推出電影大展。藍祖蔚表示，很榮幸能與北美館合作，將楊導的電影作品發揚光大。「新台北三部曲」中的「獨立時代」和「麻將」，也將在數位修復完成後重新上映。

王俊傑表示，楊德昌的作品影響好幾代人，並持續至現在，許多國內外導演與藝術創作者皆曾受到啟發。展覽除側重楊德昌在美學、文化及歷史批判等面向上的重要成就，更將凸顯影片展映型態與當代藝術之間的對話。感謝國家影視聽中心前期的努力與研究，更期待之後能將此展推廣至國際其他館舍展出。（編輯：管中維）1110530

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