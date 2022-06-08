「間諜家家酒」、「派對咖孔明」開播 促漫畫再版

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（中央社記者王寶兒台北8日電）日本動畫「派對咖孔明」及「SPYxFAMILY 間諜家家酒」今年4月相繼播出，2部原版漫畫皆在2020年於台灣陸續出版，動畫開播間接帶動漫畫銷量，4月以來皆再版至少1次。

「派對咖孔明」及「SPYxFAMILY 間諜家家酒」漫畫在台灣由東立出版社代理發行。東立出版社企劃暨商品宣傳部課長許慈恩今天向中央社記者表示，以現今漫畫出版市場而言，並不是每部漫畫都能藉動畫化氣勢帶動書籍銷量，2部作品動畫化則對銷量有顯著提升。

「派對咖孔明」由創作者四葉夕卜擔任原作、漫畫家小川亮擔任作畫，描述三國時代的政治家孔明意外在死後「穿越」到21世紀的日本夜店，還邂逅一名懷抱歌手夢的女孩，毅然決然當起女孩的軍師，協助她逐夢。

「SPYxFAMILY 間諜家家酒」則由日本漫畫家遠藤達哉創作，描繪奉命調查一名政治家的間諜「黃昏」，為能接近政治家的生活，於是臨時找來假妻子和假女兒組為臨時家庭，殊不知假妻子和假女兒身分也不單純，一名是殺手，一名是會讀心術的超能力者，這3人的「家庭生活」因此也充滿各種趣味。

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許慈恩表示，「SPYxFAMILY 間諜家家酒」從出版初期便備受討論，作品特色是故事主線清楚，每回都能視作單元劇閱讀，動畫於4月開播後，台灣這邊漫畫就再版2次。而「派對咖孔明」則再版1次。

許慈恩表示，許多人習慣在看動畫後再購買漫畫閱讀，例如過去也曾改編為動畫的漫畫「戀上換裝娃娃」推出全套漫畫促銷，在漫畫博覽會首日就全部賣完。今年漫畫博覽會，東立預計以「SPYxFAMILY 間諜家家酒」主題設計展位，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，也會盡力促成「SPYxFAMILY 間諜家家酒」原作造訪台灣。（編輯：張芷瑄）1110608