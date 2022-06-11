桃園崙坪文化園區曲梁木構造建築 獲國際獎殊榮[影]

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桃園市的「崙坪文化地景園區－曲梁木構造建築」，在第39屆國際照明設計師協會年度大獎上榮獲優等獎殊榮。（桃園市政府都市發展局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月11日

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市的「崙坪文化地景園區－曲梁木構造建築」，在第39屆國際照明設計師協會年度大獎上榮獲優等獎的殊榮，也是台灣公共工程案再次獲得國際照明設計師協會頒發獎項。

桃園市政府都市發展局今天表示，「崙坪文化地景園區-曲梁木構造建築」從森林中樹的落葉為概念，運用可永續循環的木材及先進營建膠合木構技術的特殊工法，挑戰大懸臂跨距構造，詮釋嶄新的開放性木構棚設施，創造空間的深度。

沁弦築影照明設計有限公司10日在臉書（Facebook）發文表示，國際照明設計師協會（International Association of Lighting Designers，IALD） 每年僅頒給約22件來自全球的優秀照明設計作品，是全球專業照明設計業內公認的最高榮譽。今年有11件優等獎、8件卓越獎、3件特別提名獎及1件自卓越獎中勝出的年度最大獎光輝獎。

「崙坪文化地景園區-曲梁木構造建築」運用可永續循環的木材及先進營建膠合木構技術的特殊工法。（圖取自facebook.com/cosmoclighting）

公司總監林靖祐在文中表示，台灣的公共建築（非私人企業主）獲得IALD的肯定別具意義。事實上，早在2004年，姚仁恭就以當時的中正國際機場一期航廈照明設計案獲得最高評分的光輝獎。本案是18年來，台灣的公共工程案再次獲得IALD頒發獎項。

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林靖祐說，光不只是視覺，更牽動著人的情感，藉由適切的光照運用，不僅能優化建築、景觀的夜間環境，甚至能映出更深一層的歷史與人文底蘊。近年來有越來越多公共工程特別著眼於夜間光環境品質的提升，相對於其他建築相關工程所費的時間與經費，有如立竿見影般的顯著效益相信大家有目共睹。

「崙坪文化地景園區－曲梁木構造建築」業主為桃園市政府都市發展局，去年1月完工，地點位於桃園市的觀音區，本案也榮獲2021美國LIT照明設計獎的景觀照明優勝獎、2021國家卓越建設獎的國家最佳規劃設計類特別獎，以及110年度桃園市政府公共工程金品獎佳作。（編輯：李錫璋）1110611